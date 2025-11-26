UŽIVO OD 18:45 / Kotarski traži izlazak iz krize, Oršićev Pafos dočekuje Monaco

Pafos Mislava Oršića iznenađenje je sezone jer imaju neočekivanih pet bodova u četiri kola te se nalaze na rubu doigravanja. Upravo im je sljedeći protivnik ekipa koju žele preskočiti kako bi došli u poziciju koja vodi u svojevrsnu šesnaestinu finala Lige prvaka. Obje ekipe imaju pet bodova, a Monaco je ispred samo zbog nešto bolje gol-razlike.