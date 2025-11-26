UŽIVO OD 18:45 / Kotarski traži izlazak iz krize, Oršićev Pafos dočekuje Monaco

Prvi termin Lige prvaka u srijedu pripada dvjema utakmicama, a u oba susreta Hrvatska će imati svoje predstavnike. U hladnoj Danskoj će za Kopenhagen braniti Dominik Kotarski protiv Kairata iz Almatija dok će na Cipru Mislav Oršić sa svojim Pafosom ugostiti Monaco. Tekstualni prijenos uživo pratite na Sport Klubu.
17:43
Oršić također starta
Poznate su jedanaestorke i za susret Pafosa i Monaa na Cipru.
Pafos: Michael - Luckassen, Luiz, Goldar - Bruno, Šunjić, Pepe, Dragomir - Quina, Silva, Oršić
Monaco: Hradecky - Henrique, Camara, Salisu - Teze, Minamino, Zakaria, Vanderson - Akliouche, Golovin - Balogun
17:41
Kotarski kreće od prve minute
Stigli su sastavi za ogled Kopenhagena i Kairata
Kopengahen: Kotarski - Suzuki, Pereira, Hatzidiakos, Lopez - Larsson, Lerager, Clem, Robert - Dadason, Claesson
Kairat: Anarbekov - Mrynskiy, Shirobokov, Sorokin, Tapalov - Glazer, Kasabulat - Gromyko, Monteiro, Satpayev - Edmilson.
17:05
Pafos lovi nove bodove
Pafos Mislava Oršića iznenađenje je sezone jer imaju neočekivanih pet bodova u četiri kola te se nalaze na rubu doigravanja. Upravo im je sljedeći protivnik ekipa koju žele preskočiti kako bi došli u poziciju koja vodi u svojevrsnu šesnaestinu finala Lige prvaka. Obje ekipe imaju pet bodova, a Monaco je ispred samo zbog nešto bolje gol-razlike.
17:04
Kopenhagen traži prvu pobjedu
Kopenhagen je u dosadašnja četiri kola uspio osvojiti tek jedan bod što znači da nemaju nijednu pobjedu. Prava prilika za prvi trobod im je okršaj s Kairatom koji također ima samo jedan bod i lošu gol-razliku od 2:11.
