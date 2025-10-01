UŽIVO OD 18:45: Kotarski lovi bodove na dalekom gostovanju, Newcastle gostuje kod belgijskog iznenađenja

Bliži se kraj drugog kola ligaške faze najelitnijeg europskog natjecanja Lige prvaka. Kao i inače, susreti se igraju u dva termina - od 18:45 i 21:00. Prvi termin imat će dva susreta, a u njima će se sučeliti azerbajdžanski Qarabag i Kopenhagen za koji brani Dominik Kotarski te belgijski prvak Royale Union Saint-Gilloise i engleski Newcastle koji je dobrano namučio Barcelonu u prošlom kolu.
16:23
Newcastle traži pobjedu na teškom gostovanju kod Belgijanaca
Newcastle u posljednje vrijeme nije imao lagan zadatak s utakmicama. U Ligi prvaka su ugostili Barcelonu, nakon toga su gostovali kod Bournemoutha u Premier ligi, a na svom terenu igrali su i protiv Arsenala. Nijednu od tih utakmica nisu dobili te su izvukli samo jedan remi protiv Trešnjica. Jedina pobjeda u posljednje četiri utakmice stigla im je protiv trećeligaša Bradford Cityja u EFL Cupu.
Njihovi protivnici na drugo kolo Lige prvaka dolaze u potpuno suprotnoj formi. Royale Union ne zna za poraz još od 20. srpnja kada su poraženi u Superkupu od Club Bruggea. Da bi stvar bila bolja, u posljednjih pet utakmica upisali su isto toliko pobjeda, a jedna od njih došla je i u Ligi prvaka protiv PSV-a.
Po kladionicama je blagi favorit Newcastle, ali u užarenoj atmosferi Bruxellesa, belgijskog i "europskog" glavnog grada, Svrake će imati težak posao.
16:18
Kopenhagen traži nastavak dobre forme na teškom gostovanju
Od 18 sati i 45 minuta na azerbajdžanski travnjak izaći će tamošnji Qarabag koji će ugostiti Kopenghagen za koji brani Dominik Kotarski. Obje ekipe stižu u dobrom raspoloženju na susret.
Qarabag je slavio u posljednja tri susreta od kojih je jedan bio i u Ligi prvaka protiv Benfice (3:2) dok Kopenhagen ne zna za poraz u posljednje četiri utakmice. U međuvremenu su dva puta slavili te su izborili i osminu finala Landspokal Cupa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!