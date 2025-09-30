UŽIVO OD 18:45: Jurić i Pašalić love prve bodove u Ligi prvaka, Real ide na šest tisuća kilometara daleko gostovanje

Večeras od 18 sati i 45 minuta kreće drugo kolo Lige prvaka. Čast otvaranja dobili su Ivan Jurić i Mario Pašalić koji će sa svojom Atalantom ugostiti belgijski Club Brugge. U isto vrijeme krenut će susret koji nije najdalje gostovanje ikad u Europi, no svejedno je jedno od dužih. Real Madrid će svoje jake trupe poslati na teren u Almatiju gdje ih čeka tamošnji Kairat. Madriđani će za put u Kazahstan preletjeti više od 6 tisuća kilometara (6.420).
16:00
Real nakon kontorverzne pobjede ide na daleko gostovanje
Real Madrid je u prvom kolu Lige prvaka pobijedio Marseille s 2:1, ali pobjeda je došla nakon kontroverznog jedanaesterca koji je u pogodak pretvorio Kylian Mbappe. Nakon toga su Madriđani igrali dobro u La Ligi sve do velikog poraza za vikend od 5:2 protiv gradskog rivala Atletico Madrida. Sada će gorak okus poraza pokušati isprati na dalekom gostovanju kod Kairat Almatija.
Kazahstanci su debitanti u Ligi prvaka, a u prvom kolu su upisali poraz od 4:1 protiv Sportinga iz Lisabona. Bilo je to najdulje gostovanje u povijesti Lige prvaka.
15:57
Nakon teškog poraza od PSG-a u Bergamo stiže Club Brugge
Ivan Jurić i njegova Atalanta upisali su veliki poraz od PSG-a u prvom kolu Lige prvaka, ali to ih nije spriječilo da u Serie A nastave s dobrom formom. U najvišem rangu talijanskog nogometa nemaju ni jedan poraz, a u posljednjoj utakmici odigrali su remi s Tudorovom Atalantom.
Sada im u Bergamo stiže Club Brugge koji je u prvom kolu rutinski porazio Monaco. Belgijanci su nakon toga odigrali tri utakmice u ligi te su upisali dvije pobjede i jedan ludi remi s Westerlom koji je završio s 5:5.
