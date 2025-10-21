UŽIVO OD 18:45: Barcelona kod kuće traži povratak na pravi put u Ligi prvaka, Oršić gostuje u dalekom Kazahstanu

Od 18 sati i 45 minuta kreće treće kolo Lige prvaka. Kao i obično, odigrat će se dva susreta. U jednom će Barcelona biti domaćin Olympiakosu na Montjuicu dok će u drugom Pafos Mislava Oršića gostovati u dalekom Kazahstanu kod Kairat Almatyja.
Pafos traži povijesnu pobjedu u Ligi prvaka
U 18:45 će u dalekom Almatyju susret započeti dva debitanta u Ligi prvaka. Kairat Almaty ugostit će ciparski Pafos. Obje momčadi nisu oduševile u dosadašnjim nastupima. Pafos je upisao bod protiv Olympiakosa i visoki poraz od Bayerna u kojem je jedini strijelac za Ciprane bio Mislav Oršić. Kairat je upisao dva visoka poraza od Real Madrida i Sportinga pa se i oni nadaju da će u utakmici s protivnikom svog ranga doći do svojeg prvog boda ili možda čak i pobjede.
Barcelona traži povratak na pravi put
Prije reprezentativne pauze Barcelona je izgubila od PSG-a u drugom kolu iako su u tom susretu vodili s 1:0. Katalonci su i tada bili poharani ozljedama, a ni večeras nije ništa bolja situacija. Lamine Yamal jedan je od rijetkih koji se uspio oporaviti. Hansi Flick tako neće moći računati na Raphinhu, Ferrana Torresa, Roberta Lewandowskog, Gavija, Danija Olma, Andreasa Christensean, Joana Garciju i Marc-Andrea Ter Stegena.
I taj krnji kadar trebao bi biti dovoljan za Olympiakos koji je u prva dva kola upisao tek jedan bod - protiv Pafosa u prvom kolu.
