UŽIVO OD 18:45: Atletico lovi TOP 8 u Turskoj, Eintracht u Azerbajdžanu traži ostanak u igri za prolaz

U ranijem terminu drugog dana pretposljednjeg kola Lige prvaka gledamo dva dvoboja. U Turskoj će Galatasaray od 18 sati i 45 minuta ugostiti Atletico Madrid dok će u isto vrijeme u dalekom Azerbajdžanu Qarabag ugostiti bundesligaša Eintracht iz Frankfurta.
Stigli su sastavi za Qarabag-Eintracht Frankfurt
Postava Qarabaga: Kochalski - Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev - Bicalho, Janković - Andrade, Montiel, Zoubir - Duran
Postava Eintrachta: Kaua - Theate, Koch, Collins - Kristensen, Skhiri, Larsson, Brown - Doan, Uzun - Knauff
Stigli su sastavi za Galatasaray-Atletico
Postava Galatasaraya: Cakir - Sallai, Sanchez, Bardakci, Elmali - Lemina, Torreira - Sane, Akgun, Yilmaz
Postava Atletica: Oblak - Llorente, Pubill, Hancko, Rugger - Simeone, Barrios, Koke, Almada - Alvarez, Sorloth
Qarabag u lovu na drugi krug, Eintracht lovi priključak
Od 18 sati i 45 minuta Qarabag će u Bakuu ugostiti njemački Eintracht Frankfurt. Azerbajdžanski klub nalazi se na 25. mjestu, odmah ispod crte za prolazak u drugi krug. Njima pozitivan rezultat znači ponovno skok u željeni dio tablice dok gosti moraju loviti pobjedu.
Eintracht je skupio samo četiri boda u šest kola te bi u posljednja dva kola s dvije pobjede najvjerojatnije osigurali drugi krug. No, gledajući njihovu formu i azerbajdžanski protivnik bi za njih mogao biti prevelik zalogaj.
Atletico lovi TOP 8, Galatasaray prolaz u drugi krug
Na Rams Parku od 18:45 Galatasaray dočekuje Atletico Madrid u utakmici koja ima veliki značaj za oba kluba. Domaćin pobjedom osigurava prolazak u drugu fazu natjecanja dok bi gosti pobjedom napravili veliki korak prema plasmanu u TOP 8 i izbjegavanje međurunde Lige prvaka.
Kladionice su Madriđane postavile kao blagi favorit, a gledajući predstave oba kluba u najjačem europskom natjecanju, možemo očekivati uzbudljiv okršaj.
