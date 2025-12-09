UŽIVO OD 16:30 / Olympiakos u najranijem terminu protiv Kairata lovi prvu pobjedu u Ligi prvaka

U utorak se prvi put u ovogodišnjoj sezoni Lige prvaka igra i u najranijem terminu. Zbog utakmice na dalekom istoku "Europe", odnosno u Kazahstanu UEFA je utakmicu Kairata iz Almatija i Olympiakosa zakazala za 16 sati i 30 minuta.
UŽIVO
