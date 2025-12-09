UŽIVO

UŽIVO OD 16:30 / Olympiakos u najranijem terminu protiv Kairata lovi prvu pobjedu u Ligi prvaka

(AP Photo/Petros Giannakouris) via Guliver Image

U utorak se prvi put u ovogodišnjoj sezoni Lige prvaka igra i u najranijem terminu. Zbog utakmice na dalekom istoku "Europe", odnosno u Kazahstanu UEFA je utakmicu Kairata iz Almatija i Olympiakosa zakazala za 16 sati i 30 minuta.

Stigli su sastavi

Kairat: Anarbekov - Tapalov, Shirobokov, Sorokin, Mata - Glazer, Baibek - Mrynskiy, Ricardinho, Zaria - Edmilson

Olympiakos: Tzolakis - Rodinei, Biancone, Pirola, Ortega - Hezze, Mouzakitis - Podence, Chiquinho, Martins - Kaabi 

Obje ekipe još ne znaju za pobjedu u Ligi prvaka

Iako su obje ekipe odlične u svojim ligama, u Ligi prvaka nemaju uspjeh. Olympiakos je prvi u grčkoj Super ligi, a Kairat iz Almatija je osvojio kazahstansku ligu. U Ligi prvaka oba kluba su ipak bez pobjede. Grci imaju dva boda dok su Kazahstanci na jednom. Ovaj susret idealna je prilika za buđenje i dolazak do prve pobjede. 

