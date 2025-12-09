UŽIVO OD 16:30 / Olympiakos u najranijem terminu protiv Kairata lovi prvu pobjedu u Ligi prvaka

Iako su obje ekipe odlične u svojim ligama, u Ligi prvaka nemaju uspjeh. Olympiakos je prvi u grčkoj Super ligi, a Kairat iz Almatija je osvojio kazahstansku ligu. U Ligi prvaka oba kluba su ipak bez pobjede. Grci imaju dva boda dok su Kazahstanci na jednom. Ovaj susret idealna je prilika za buđenje i dolazak do prve pobjede.