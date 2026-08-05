UEFA uvodi nova pravila, evo o čemu se radi i kada stupaju na snagu

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Goran Mehkek CROPIX

Dok svjetski nogomet potresa kriza u FIFA-i i sve snažniji pritisak na predsjednika Giannija Infantina, UEFA je predstavila dvije važne promjene pravila koje će se primjenjivati od početka ligaške faze europskih klupskih natjecanja.

Prva novost odnosi se na sustav žutih kartona. Dosadašnje pravilo prema kojem je igrač morao odraditi jednu utakmicu suspenzije nakon tri prikupljena žuta kartona odlazi u povijest. Prema novim pravilima, zabrana nastupa uslijedit će tek nakon četvrtog žutog kartona. Takav model već se koristi u nekim domaćim prvenstvima, uključujući i SuperSport HNL.

Druga promjena tiče se prikaza vremena na stadionima. U dosadašnjoj praksi sat na semaforu zaustavljao se po isteku regularnih 45 odnosno 90 minuta, dok se sudačka nadoknada nije prikazivala. Od nove sezone i to se mijenja – semafor će prikazivati i vrijeme nadoknade, pa navijači više neće morati nagađati koliko je preostalo do posljednjeg sučevog zvižduka. Takav način prikaza vremena već godinama koriste neka nacionalna prvenstva, među kojima je i engleska Premier liga.

Nova pravila trebala bi odmah zaživjeti u utakmicama Lige prvaka, Europske lige i Konferencijske lige. Promjene će tako osjetiti i hrvatski predstavnici u Europi. Dinamo je već osigurao nastup u europskoj jeseni, a u hrvatskim klubovima nadaju se da će mu se u grupnoj fazi pridružiti i Hajduk te Rijeka.