Uefa suspendirala suca s okršaja Barcelone i Atletico Madrida

Xavi Bonilla/DeFodi Images via Guliver

Rumunjski sudac Istvan Kovacs suspendiran je od strane Uefe do kraja sezone te više neće suditi europska natjecanja nakon kontroverznih odluka na utakmici između Barcelone i Atletico Madrida, koju su Madriđani dobili 2:0.

Utakmicu je obilježio crveni karton za Pau Cubarsíja, a upravo je ta situacija glavni razlog suspenzije. Kovač je prvo pokazao žuti karton, ali je nakon intervencije VAR-a promijenio odluku i dodijelio crveni karton.

U Uefi smatraju da je to što nije odmah pokazao crveni karton ozbiljna pogreška, zbog čega je uklonjen iz elitne skupine sudaca za završnicu natjecanja.

Dok se Uefa fokusirala na tu situaciju, trener Barcelone Hansi Flick istaknuo je drugi sporni trenutak. Njemački stručnjak kritizirao je suce jer Marc Pubill nije sankcioniran zbog igranja rukom unutar kaznenog prostora nakon kratkog dodavanja vratara Juan Musso.

“Ne znam zašto VAR nije reagirao. Svi griješimo, ali koja je svrha VAR-a? Ne mogu to razumjeti. Trebao je biti penal, drugi žuti karton i crveni karton. Ovo se ne bi smjelo događati“, rekao je Flick.