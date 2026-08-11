UEFA mijenja upotrebu VAR-a koja živcira navijače: ‘Pa ne igramo PlayStation’

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Europska nogometna federacija (UEFA) pokrenula je opsežnu reformu primjene video tehnologije (VAR) s ciljem smanjenja učestalosti njezina uplitanja i vraćanja autoriteta glavnim sucima na terenu.

Šef UEFA-inih sudaca Roberto Rosetti najavio je zaokret u sudačkoj politici nakon sastanka s vodećim ljudima najjačih europskih liga i predstavnicima IFAB-a.

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Povod za promjene je sve veće nezadovoljstvo dugotrajnim prekidima i analiziranjem “mikroskopskih” detalja koji, prema Rosettijevim riječima, narušavaju samu prirodu nogometne igre.

Rosetti je naglasio da je dosadašnja praksa dovela do prekomjernog pretresanja situacija i promjene ponašanja igrača na terenu.

“Svjesni smo da nitko trenutno nije zadovoljan utjecajem VAR-a. Želimo izbjeći seciranje mikroskopskih situacija. Ovo je nogomet, a ne PlayStation. Sudac mora voditi utakmicu, a tehnologija se mora uključivati isključivo kod očitih i nedvojbenih pogrešaka”, izjavio je Rosetti.

Dodatni razlog za zabrinutost predstavlja trajanje samih pregleda. UEFA smatra da svaka provjera dulja od 90 sekundi izravno šteti vjerodostojnosti natjecanja.

Podaci iz sezone 2025./2026. ukazuju na izražene razlike u sudačkim praksama diljem Europe:

Učestalost kaznenih udaraca zbog igranja rukom: U Ligi prvaka dosuđivani su prosječno svakih sedam utakmica, dok je taj omjer u Ligue 1 iznosio 9,27, u Serie A 10,00, La Ligi 10,56, Bundesligi 10,93, a u engleskoj Premier ligi tek svakih 17,27 utakmica.

U Ligi prvaka dosuđivani su prosječno svakih sedam utakmica, dok je taj omjer u Ligue 1 iznosio 9,27, u Serie A 10,00, La Ligi 10,56, Bundesligi 10,93, a u engleskoj Premier ligi tek svakih 17,27 utakmica. Prosjek VAR intervencija: Premier liga bilježi najmanje intervencija u Europi (0,29 po utakmici), dok je prosjek u Ligi prvaka znatno viši (0,47).

Novi protokol pregleda snimki i portal “Clear Line”

Kao odgovor na ove izazove, utvrđen je novi protokol za pregled situacija uz teren. Kada sudac pristupi ekranu, prvo će pregledati zamrznutu sliku samog kontakta, zatim snimku usporavanu na polovicu brzine te naposljetku snimku u realnom vremenu kako bi procijenio stvarni intenzitet starta.

Kako bi se poboljšalo razumijevanje pravila među klubovima, igračima i navijačima, UEFA je pokrenula edukativni portal “Clear Line”. Riječ je o javnoj knjižnici video primjera koja objašnjava službene kriterije za intervenciju VAR-a kod jedanaesteraca, crvenih kartona, prekršaja u napadu i zamjene identiteta igrača.