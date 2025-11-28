UEFA kaznila Atletico Madrid zbog rasizma

Podijeli :

xBSRxAgencyx via Guliver Image

Disciplinska komisija Europske nogometne federacije (UEFA) je kaznila Atletico Madrid sa ukupno 40.000 eura i izrekla uvjetnu kaznu zabrane odlaska njegovih navijača na jednu gostujuću utakmicu zbog ponašanja navijača tijekom poraza od 0:4 u Ligi prvaka od Arsenala.

Atletico je kažnjen sa 30.000 eura zbog “rasističkog i diskriminirajućeg” ponašanja dijela navijača, te 10.000 eura nakon što su neki od njihovih navijača bacali predmete tijekom utakmice na stadionu Emirates.

Arsenal ‘razbio’ Atletico u Ligi prvaka: Gyokeres prekinuo ‘crni’ niz Arsenal se ispričao Atleticu zbog bizarne situacije

Zabrana prodaje ulaznica navijačima za gostujuće utakmice suspendirana je na uvjetni rok od godinu dana, dodaje se.

Madridski klub nakon pet kola zauzima 12. mjesto na ljestvici Lige prvaka s devet bodova, šest manje od vodećeg Arsenala.

Idući nastup u elitnom razredu europskog nogometa Atletico će imati 10. prosinca na gostovanju kod nizozemskog PSV-a iz Eindhovena za koji igra hrvatski reprezentativac Ivan Perišić.