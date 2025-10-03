UEFA i Superliga blizu dogovora: Liga prvaka doživljava novu revolucionarnu reformu?

Podijeli :

Manuel Blondeau/AOP.Press via Guliver

Gotovo deset mjeseci nije bilo vijesti o Europskoj Superligi, projektu koji je više puta pokušao uzdrmati temelje nogometa i zamijeniti Ligu prvaka.

Međutim, prema informacijama koje je objavio Mundo Deportivo, iza kulisa se mjesecima vode intenzivni pregovori između UEFA-e, kompanije A22 (glavnog promotora Superlige) te predstavnika Real Madrida i Barcelone.

VIDEO / Nikad se Liga prvaka nije igrala sjevernije, pogledajte senzaciju Norvežana VIDEO / Ovo je Liga prvaka!? Pogledajte komičnu VAR liniju na utakmici Crvene zvezde

Kako se navodi, razgovori traju već osam mjeseci i rezultirali su prijedlogom koji bi mogao donijeti velike promjene, a pritom zadržati naziv – Liga prvaka.

Prema predloženoj strukturi, 36 klubova bi se kvalificiralo kroz nacionalna prvenstva, ali bi bili podijeljeni u dvije skupine:

Skupina 1 (1.–18. mjesto UEFA-ine rang-liste): najjači klubovi igrali bi međusobno po osam utakmica, što bi osiguralo spektakularne derbije gotovo svakog tjedna.

Skupina 2 (19.–36. mjesto UEFA-ine rang-liste): klubovi s nižim koeficijentima također bi igrali po osam utakmica, protiv protivnika slične kvalitete.

Nakon prve faze, osam najboljih iz prve skupine izravno bi prošli u osminu finala. Preostalih 16 klubova (kombinacija iz obje skupine) igrali bi međusobne dvoboje u šesnaestini finala – deveti iz prve skupine protiv najslabijeg iz druge, i tako redom.

Cilj ovog modela je povećati konkurentnost i omogućiti većem broju klubova realnu priliku za borbu za europski naslov.

Jedna od ključnih novosti bila bi i UNIFY, digitalna platforma putem koje bi se utakmice prenosile diljem svijeta.

Besplatna verzija bila bi podržana oglasima i lokaliziranim reklamama.

Premium verzija bila bi bez reklama, uz mjesečnu pretplatu.

Na taj bi se način nogomet približio široj publici, što bi moglo izazvati pravu revoluciju u načinu gledanja europskih natjecanja.

Prema dostupnim informacijama, novi format mogao bi biti uveden 2027. godine, što se poklapa s istekom trenutnog ciklusa televizijskih prava za Ligu prvaka.