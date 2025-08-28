U ždrijebu Lige prvaka čak 12 klubova s hrvatskim predstavnicima, imamo i trojicu trenera

Podijeli :

Cody Froggatt/Sportimage/Cal Sport Media / AP Photo/Peter Dejong / Marco Canoniero via Guliver Images

Kao i svake sezone, tako će i u narednom izdanju Lige prvaka biti pregršt hrvatskih predstavnika u eliti. I to ne samo igrača, već i trenera.

U srijedu je kompletiran roster od 36 klubova nove sezone Lige prvaka, a ždrijeb će se održati u četvrtak u Monte Carlu u 18 sati.

Parovi se izvlače pomoću računala koje nasumično odabire klubove koji će igrati po principu da postoje četiri jakosne skupine. Svaki klub igra po dvije utakmice s momčadima iz svake jakosne skupine.

Nakon osam kola izravno u osminu finala ide osam prvoplasiranih momčadi, a od momčadi od devetog do 24. mjesta igraju play-off. Prve utakmice grupne faze igrat će se od 16. do 18. rujna, a posljednje 28 siječnja sljedeće godine.

Finale se igra u Budimpešti na Puškaš Areni 30. svibnja 2026. godine.

Hrvatski predstavnici raspoređeni su u 12 klubova, s tim da ni u jednom nema više od dvojice. Štoviše, samo u Manchester Cityju i Atalanti su po dvojica – Mateo Kovačić i Joško Gvardiol odnosno Mario Pašalić i trener Ivan Jurić.

Kad smo kod trenera, Hrvatsku predstavljaju još Igor Tudor (Juventus) i Niko Kovač (Borussia Dortmund).

Među njemačkim bundesligašima od Hrvata su tu Josip Stanišić (Bayern) i Hrvoje Smolčić (Eintracht Frankfurt), iako je doduše potonji već neko vrijeme prekobrojan u svom klubu, Petar Sučić igrat će sa svojim novim klubom Interom, Franjo Ivanović s Benficom, a opet ćemo se, vjerujemo, diviti sjajnim potezima Ivana Perišića u dresu PSV-a.

Briljira i vratar Dominik Kotarski u Kopenhagenu, obradovao nas je i Mislav Oršić s ciparskim Pafosom, a nastupu se nada i rezervni vratar Qarabaga Fabijan Buntić.

Službeno je tu i Luka Vušković, član Tottenhama, no čini se kako sve ide prema dogovoru njegove posudbe u njemački HSV.