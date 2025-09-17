Tudor: Već mi je dosta ovakvih utakmica

Podijeli :

Matteo Gribaudi via Guliver

Već mi je dosta ovakvih utakmica, kazao je sa smiješkom Juventusov trener Igor Tudor nakon što je torinska "Stara dama" odigrala 4:4 protiv Borussije Dortmund, koju vodi Niko Kovač, na otvaranju nove sezone Lige prvaka.

Tudor na koncu može biti zadovoljniji od Kovača jer je njegova momčad iščupala remi premda je u trećoj minuti nadoknade gubila sa 2:4.

Prije nekoliko dana Juve je u prvenstvu pobijedio Inter sa 4:3, nakon što su gosti vodili 3:2, a sada je odigrao 4:4 protiv njemačkog velikana.

POVEZANO Kovač o spektaklu protiv Tudora i svađe svojih igrača oko izvođenju penala: ‘Na ovoj razini…’ VIDEO / Spektakl Tudora i Kovača od osam pogodaka, Qarabag šokantno okrenuo 0-2 na Luzu

“Već mi je dosta ovakvih utakmica,” kazao je Tudor na Sky Sport Italia.

“U nogometu nikad nije gotovo, i dobro smo učinili što smo vjerovali u sebe do kraja. Dečki su dali sve od sebe protiv Borussije Dortmund, koja je stvarno jaka momčad. Međutim, primamo previše golova, barem i puno zabijamo, ali ne možemo ovako nastaviti. Bilo je jako teško u drugom poluvremenu održati razinu energije tri dana nakon nevjerojatno teške utakmice,” kazao je.

Zanimljivo, nakon skromnog prvog dijela, svih osam golova je palo u nastavku.

“Imali smo veliko srce, oni koji su ušli s klupe ponovno su napravili razliku, kao što su to činili u sve četiri utakmice do sada. Borussia Dortmund ima sjajne individualne talente u svakom području, imali smo problema s gubitkom intenziteta, ali opasni smo svaki put kad napadamo. Primili smo golove prejeftino, bile su to situacije koje smo mogli izbjeći. Na kraju, individualna kvaliteta je odlučujuća u nogometu, poput gola Kenana Yildiza koji je došao niotkuda,” dodao je.

Junak domaćeg sastava bio je Dušan Vlahović koji je ušao s klupe, postigavši ​​dva gola uz asistenciju za 4:4.

“Rekao sam prije početka utakmice da kada igrate svaka tri dana i imate pet zamjena, nema igrača prvog izbora, svi su važni. Utakmice se obično odlučuju u završnoj fazi, tako da zamjene postaju ključne,” primijetio je Tudor.

“Iskreno mislim da večeras nismo mogli učiniti više, tako da sam zadovoljan zbog toga,” zaključio je.