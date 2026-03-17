Tudor uoči uzvrata u Ligi prvaka: Ako si pošten na terenu, nogomet ti to vrati

(AP Photo/Jon Super) via Guliver Image

Hrvatski trener Igor Tudor najavio je na konferenciji za medije uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka između Tottenhama i Atletico Madrida. Susret je na rasporedu u srijedu u 21 sat na stadionu Tottenhama, a domaćin ulazi u dvoboj s velikim minusom od 5:2 iz prve utakmice u Madridu.

Tudor je iznio najnovije informacije o zdravstvenom stanju igrača. Potvrdio je da Joao Palhinha neće biti na raspolaganju zbog ozbiljnije ozljede zadobivene u prvom susretu. S druge strane, kapetan Cristian Romero je spreman i, kako kaže Tudor, “može igrati”.

Dodao je i kako će Destiny Udogie i Lucas Bergvall biti među pričuvama, ali s ograničenom minutažom jer su se tek oporavili. Status Conora Gallaghera još nije konačan. “Vidjet ćemo danas što možemo. Ima problema s astmom, možda i neki virus, što nije nimalo ugodno. Sutra ćemo procijeniti hoće li biti spreman barem za klupu”, rekao je Tudor.

Na pitanje o prioritetima uoči utakmice, Tudor je naglasio važnost i rezultata i samopouzdanja:

“I jedno i drugo. Ovo je utakmica u kojoj moramo ići na prolaz. Naš je prioritet ostanak u ligi, ali sutrašnja utakmica je velik izazov da pokažemo kako možemo igrati dobro i da dokažemo da oni nisu bolji od nas.”

Osvrnuo se i na slabije rezultate madridske momčadi u posljednje vrijeme, uključujući poraze od Barcelone i Rayo Vallecana.

“Teško je, ali nije nemoguće. Moramo ostati u utakmici i koncentrirati se na svoje jake strane. Još je sve otvoreno, a najvažnije je od početka vjerovati da možemo uspjeti”, poručio je Tudor.

Novinare je zanimalo i koliko mu znači prvi osvojeni bod na klupi Spursa protiv Liverpoola.

“Naravno, važno je kad odigraš dobro da potvrdiš dobru volju i počneš mijenjati stvari. Igračima je doista stalo, žele uspjeti. Nije lako pokrenuti stvari s mjesta, ali ovo je bila jedna dobra utakmica. Ako si pošten na terenu, nogomet ti to vrati. Sada moramo nastaviti u tom smjeru”, istaknuo je.

Za kraj, na pitanje o ostanku u Premier ligi, Tudor je izrazio optimizam i poručio da je “vrlo uvjeren” kako će Tottenham izboriti ostanak.