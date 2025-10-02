Tudor nakon razočaranja u 90. minuti: ‘Imamo i mi svoje slabosti’

Podijeli :

AP Photo/Alberto Saiz via Guliver

Juventus Igora Tudora je bio pred prvom pobjedom ove sezone u Ligi prvaka, no Villareal im je maksimalne bodove izbio iz džepa u samoj završnici.

Villarreal je na domaćem terenu poveo 1:0 golom Georgesa Mikautadzea u 18. minuti te s tim rezultatom završio prvi dio.

Juventus je ekspresno preokrenuo u prvih 10 minuta golova Federica Gattija te Francisca Conceicaa za 1:2. Momčad iz Torina vodila je do završnice, ali onda u 90. minuti Renato Veiga izjednačuje za konačnih 2:2.

POVEZANO VIDEO / Tudorov Juventus prosuo pobjedu na samom kraju

Tudor se za Amazon osvrnuo na utakmicu.

“Šteta, to je dio igre. Ne smijete ostati bez pobjede u posljednjim sekundama zbog takvog kornera. Uzet ćemo ovaj bod i ići dalje”, rekao je pa odgovorio na pitanje što je rekao igračima na poluvremenu:

“Tražio sam od dečki da ostanu pozitivni. Chico (Conceição) je ušao i napravio razliku. Učinili smo što smo mogli, uz nekoliko pogrešaka, što je razumljivo. Šteta, jer su bile posljednje sekunde.”

Priznao je da ga je razočarala igra u zadnjoj trećini:

“Slažem se. Bilo je previše nervoze u posljednjih nekoliko metara. Promašili smo neka jednostavna dodavanja, unatoč dobroj pripremi za utakmicu. Trojica braniča igraju bolje od bilo koga drugog. Međutim, moramo biti agresivniji kod drugih lopti. Trojica u obrani su cijelu utakmicu držala momčad”, rekao je i zaključio:

“Kad primiš gol u zadnjoj minuti, uvijek postoji razočaranje. Ali mi naporno radimo, nastavljamo dalje. Ekipa je tu. Bilo bi sjajno igrati 90 minuta na visokoj razini, ali nije lako. Imamo i mi svoje slabosti.”