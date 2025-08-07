Trener Zvezde poludio na pitanje novinara: ‘Što, vrijeđate me za klikove?’

Podijeli :

Crvena zvezda je u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu prvaka ostvarila važnu gostujuću pobjedu protiv poljskog Lecha 3:1, čime je napravila veliki korak prema plasmanu u playoff.

Posljednje pitanje na konferenciji za novinare u Poznanu izazvalo je brzu reakciju trenera Crvene zvezde, Vladana Milojevića.

Nakon što je jedan od novinara izjavio da je vratar Matheus izravno odgovoran za Lechov gol, ali ga je i tada dobro obranio, Milojević je počeo:

“Molio bih vas da mi ne postavljate pitanja tipa, izravan krivac.”

Bilo je očito da ga je pitanje jako iritiralo:

“Kakva su to pitanja? To su dečki koji igraju nogomet. Pomozite malo ovom nogometu. Što znači izravni krivac? Hajde da ga bacimo sad iz aviona. Neću više odgovarati na takva pitanja, to je toliko degutantno. Tako me vrijeđate. Lako je sjesti, pisati. Što, jurite klikove?”

