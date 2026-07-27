Trener Thuna: Imamo puno samopouzdanja nakon prvog susreta

Champions League 27. srp 202619:45 0 komentara
xKjetilxWaberx Sportspressphoto_SPR194983 via Guliver

Pred nogometašima Dinama je uzvratni dvoboj drugog pretkola Lige prvaka protiv Thuna.

U Švicarskoj je završilo 1:1 pa će se pitanje pobjednika rješavati sutra od 20 sati na Maksimiru. Utakmicu je na press konferenciji najavio trener Thuna Gian-Luca Privitelli koji je odgovorio na konstataciju da je Dinamo favorit na papiru.

“Nogomet je igra koja se igra već dugo i znate da je uvijek netko favorit na papiru, ali smo pokazali da znamo igrati i dat ćemo sve od sebe da bismo prošli dalje u iduće pretkolo.”

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Zatim je nastavio:

Neki igrači su ozlijeđeni i ne mogu nastupiti, a još par njih nije registrirano. Imamo puno samopouzdanja nakon prvog susreta. Imamo ideju kako će sastav izgledati, znate kako igramo i neće biti puno iznenađenja.”

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