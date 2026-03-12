Trener Reala ‘opleo’ po novinarima nakon pobjede: ‘Bilo je bolje nego što ste vi očekivali’

Podijeli :

xAlexandraxFechetex/xSPPx Sportspressphoto_SPR108208 via Guliver Image

Real Madrid je u srijedu navečer bio bolji od Manchester Cityja s 3:0 u sklopu prve utakmice osmine finala Lige prvaka. Ključan igrač u slavlju bio je Urugvajac Federico Valverde koji je zabio hat-trick.

Taj susret prokomentirao je Alvaro Arbeloa, trener i bivši igrač Reala, a posebno se dotaknuo novinari koji su ga pitali je li ovo bilo bolje nego što je očekivao.

Na to je Španjolac rekao: “Bilo je bolje nego što ste vi očekivali.”

Dodao je još da je Federico Valverde točno onakav kakav treba biti igrač Real Madrida te je spomenuo kako se njegov lijevi bek ipak teže ozlijedio. Riječ je o Ferlandu Mendyju koji je morao izaći nakon prvog poluvremena utakmice.

Tako se dugoj listi ozljeda pridružio Francuz koji kroz svoju karijeru ima probleme s ozljedama.