Trener PSV-a o Perišićevoj ozljedi: ‘Rekao mi je da ovo nikad prije nije osjetio’

xKarlxVallantinex via Guliver

Kriza nogometaša Liverpoola produbljena je ove srijede, u dvoboju petog kola Lige prvaka nizozemski PSV Eindhoven je na Anfieldu pobijedio 4:1.

Da je Liverpool u velikoj krizi igre i rezultata gosti iz Eindhovena su potvrdili već u šestoj minuti. Dosuđen je jedanaesterac za PSV, a vrlo siguran pri udarcu s bijele točke bio je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić za 1:0 gostiju. Liverpool ipak nije bio dugo u zaostatku već je u 16. minuti Szoboszlai bio strijelac za 1:1.

Vrlo brzo početkom nastavka PSV je vratio prednost, strijelac je u 56. minuti bio Til. U 73. je Liverpool upao u još veću rupu. Za 3:1 je pogodio Driouech koji je samo nekoliko minuta ranije zamijenio na travnjaku Perišića jer se Perišić požalio na ozljedu, a sve je i zaključeno drugim golom Driouecha u 91. minuti za konačnih 4:1 nizozemskog prvaka.

Trener PSV-a Peter Bosz nakon utakmice otkrio je što je s Perišićem.

“Odmah nakon utakmice pitao sam ga o ozljedi”, kazao je Bosz pa zabrinuto dodao:

“Perišić mi je rekao da ovo nikad prije nije osjetio, da nikad nema ozljede mišiće. Osjetio je da nešto nije u redu, zato je odmah podigao ruke i tražio izmjenu.”

Još uvijek se ne zna koliko je Perišićeva ozljeda ozbiljna.

“Još ne znamo, za sada je prerano govoriti o tome”, rekao je trener PSV-a.