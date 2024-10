Toplak za SK: Nije sudio penal za Dinamo jer ‘nas’ žele izbaciti zbog ove sramote od stadiona

Podijeli :

Dinamo je bio blizu da sruši Monaco. Nije uspio, ali nije ni izgubio iako je imao vodstvo od 2:0. Osvojeni bod definitivno je donio iskupljenje za doživljeni potop, koji se dogodio protiv Bayerna na startu Lige prvaka. Nenad Bjelica je u drugom uzastopnom ogledu ostao neporažen i na najbolji mogući način naslijedio Sergeja Jakirovića. Prilika za nastavak pozitivnog niza nudi se protiv Varaždina za vikend u sklopu domaćeg prvenstva.

Samir Toplak je za Sport Klub analizirao susret ove dvije momčadi, koji je odigran na Maksimiru. Uz to, osvrnuo se na uspješan start Nenada Bjelice, iduće suparnike Dinama u Ligi prvaka, Monacov niz bez poraza, hrvatski nogomet općenito i zaključak prvog kruga HNL-a.

Kako ste vidjeli dvoboj između Dinama i Monaca, koji je završio podjelom bodova?

“Prije svega, teren je bio težak za igru. Igra Dinama bila je fantastično posložena. Točno onako kako je Dinamo htio igrati i kako mu je sve išlo. Znači, brzi izlasci u kontranapade i dva vrhunska gola. Žao mi je što nije pobijedio jer je zaslužio. Bio je bolji za jedan gol, ali maestralno se dignuo nakon teškog poraza od Bayerna. Ovo je bilo ravnopravno te je podsjetilo na Tottenham, Atalantu i sve ono što smo svjedočili od prije.”

Iako ostaje žal za pobjedom, Dinamo se iskupio za rezultatsku katastrofu iz Münchena. Ovaj bod svakako daje nadu i optimizam u smislu da se može proći dalje.

“Apsolutno. Čestitam stožeru Dinama i treneru Bjelici kako su složili igru s obzirom koliko malo vremena su imali. Sigurno je da je Dinamo bio u prednosti zbog terena i jer se smanjila igra Monaca, koja je brza. To mu je koristilo i nemaš što zamjeriti jer je dao sve od sebe. Kod rezultata 2:1 bio je jedanaesterac za Dinamo, koji se mogao suditi. Kada ljudi iz Europe dođu i vide gdje igramo, njima je bitno da nas maknu jer je ovo živa sramota. Mene kao sportskog djelatnika je sramota što slika takvog stadiona ide u svijet, ali trebali bi se sramiti političari i vlast koja gradi stadion već 30 godina. Suđenje je u dosta navrata bilo na strani Monaca, ali čestitam Dinamu na osvojenom bodu. Ademi je bio fenomenalan. Kao da je došao sa drugog svijeta jer nije baš bio u formi.”

Bjelica je vrlo dobro započeo svoj drugi mandat na klupi Dinama (pobjeda nad Lokomotivom i remi sa Monacom).

“Bilo je jako bitno da se igrači dignu, a pobjeda protiv Lokomotive i ovaj bod puno znače u psihološkom segmentu jer Dinamo čeka težak raspored. Prvu prepreku Bjelica je položio sa ocjenom odličan i ovo će biti samo nadogradnja.”

Nakon Monaca slijede Salzburg i Slovan Bratislava. Reklo bi se da su to lakše utakmice s obzirom da Bayern i Monaco spadaju u Ligu petice.

“Protiv njih sigurno se može igrati. Salzburg je u krizi jer puno prima i ne zabija toliko kao prije. Dinamo ima veliku šansu u Austriji i Slovačkoj jer to su dvije ravnopravne momčadi.”

Ovim remijem Monaco je nastavio svoj niz bez poraza. Ovo mu je bila osma uzastopna utakmica, koju nije izgubio. U prvenstvu je trenutačno drugi u poretku i još je bodovno izjednačen sa vodećim PSG-om.

“Njima je najveći hendikep bio teren s obzirom da ima brzinu i brze igrače. Kada je stigao zaostatak od 2:0, sigurno je zadovoljan uz pobjedu protiv Barcelone na startu. Momčad ima glavu i rep te taktičku disciplinu, koja je famozna zbog igrača koje ima. Njihov trener ima germanski štih i on je udario pečat na ekipu. Ima velike zasluge za ovaj izgled Monaca.”

Vi ste trener Rudeša, koji je prošle sezone bio član HNL-a i sada se natječe u Prvoj nogometnoj ligi (drugi rang). Po vama, gdje je hrvatski nogomet danas?

“Hrvatski nogomet definitivno i polako ide prema nazad. Ne samo da ide nazad, nego stojimo na mjestu. Mnoge države nas prestižu, a prije su bile iza nas. Dokaz tome su rezultati naših klubova u Europi. Jednostavno nema napretka i ulaganja u infrastrukturu. Isto tako nema omladinske škole i to je naš najveći problem jer još uvijek živimo na talentu, a sve manje na radu. Imamo sve manje selekcija, a Hajduk ima samo jedan pomoćni teren. Iskreno, stvarno se bojim da ćemo doživjeti sudbinu košarke i rukometa.”

Ovaj tjedan zaključuje se prvi krug HNL-a. Kako vam se čini prvenstvo ove sezone?

“Možemo podijeliti na dva dijela. Plasmanom Dinama u Ligu prvaka te ispadanjem Rijeke, Hajduka i Osijeka iz Europe mislili smo da je Dinamo svemirski brod te da će se lagano prošetati. Međutim, sve se okrenulo u tjedan dana. Hajduk se probudio, a Rijeka je standardno dobra. Hajduk je sve bolji i mislim da Gattuso puno izvlači iz momčadi. Teško ga je pobijediti i to je Hajduku nedostajalo prošle sezone. Dinamo je još uvijek prvi favorit i bilo bi iznenađenje da ne bude prvak. Što se ostalih tiče, svatko svakoga može dobiti. Nemam favorite, koje bih poredao od četvrtog do desetog mjesta. Sve je izjednačeno jer klubovi su oslabljeni i nisu ništa ulagali u odnosu na prošlu sezonu. To je ono što zabrinjava, ali prvenstvo će biti zanimljivo. Kvaliteta će se najbolje pokazati u sljedećim kvalifikacijama za europska natjecanja.”

Je li nedostaju one dodatne kvalifikacije, koje su znali igrati devetoplasirani iz HNL-a i drugoplasirani iz Prve nogometne lige?

“Da, ako gledamo na način da HNL i Prva nogometna liga budu zanimljivi. Međutim, veliki problem je da teško postoje dva ambiciozna kluba koja bi bila konkurentna u Prvoj nogometnoj ligi i da se bore za plasman u HNL. Prva nogometna liga nije kvalitetna niti razvojna i ona je ispod razine HNL-a.”