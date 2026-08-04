Toplak o navijačima iz Litve: Lijepo ih je vidjeti, ljepše nego da zapale tribinu

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NK Rudeš

Voditeljica Valentina Miletić potom je skrenula pozornost na gostujuće navijače, koji su tijekom cijele utakmice glasno bodrili svoju momčad unatoč uvjerljivom porazu.

“Dinamo se može mirno pripremati za Viking, što je veliko bogatstvo. Današnja utakmica rutinski je odrađena”, rekao je Toplak nakon susreta.

Voditeljica Valentina Miletić potom je skrenula pozornost na gostujuće navijače, koji su tijekom cijele utakmice glasno bodrili svoju momčad unatoč uvjerljivom porazu.

“Dinamo je ušao u utakmicu kao veliki favorit. O tome dovoljno govori reakcija publike s moje lijeve strane. Cijelo vrijeme čuje se ‘Žalgiris, Žalgiris’. Oni su se na lijep način pozdravili sa svojom momčadi. Sretni su s ovim dokle su dogurali”, rekla je Miletić.

Toplak je na to odgovorio:

“Ovo je lijepo vidjeti, puno ljepše nego da zapale tribinu. Lijepa atmosfera, slave sa svojima, svjesni su da su bili nemoćni. Osigurali su Konferencijsku ligu i ovo je primjer za sve.”

Njegova izjava vjerojatno se odnosila na događaje s utakmice prvog kola SuperSport HNL-a između Varaždina i Hajduka, kada je dio gostujućih navijača zapalio plastične stolice na tribini varaždinskog stadiona. NK Varaždin nakon susreta prijavio je incident policiji, a napetosti su postojale i uoči utakmice zbog nezadovoljstva Torcide cijenama ulaznica.