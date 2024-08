Tolić za SK: Dinamu ćemo probati pomrsiti planove, a iznenadilo me ispadanje Hajduka od osrednje slovačke ekipe

Podijeli :

Za sebe ne voli koristiti velike riječi poput onih da je junak ili heroj, ali bivši nogometaš Dinama, Marko Tolić, razveselio je navijače u Slovačkoj kada je s dva gola uveo svoj Slovan u Ligu prvaka. A tamo će se Tolić susresti i s bivšim klubom, Dinamom.

Očekivanja ove sezone u Slovanu nisu bili velika, pa su ih zato nogometaši momčadi iz Bratislave dobro i premašili. U zadnjem kolu kvalifikacija za Ligu prvaka Slovan je u prvoj utakmici odigrao neriješeno (1:1) protiv danskog Midtjyllanda, da bi u uzvratu kod kuće slavili 3:2, a onaj koji je donio toliku radost Slovacima je hrvatski ofenzivni veznjak – Marko Tolić. U 33. zabio je za vodstvo Slovana 1:0, a onda je precizan bio i u 81. minuti kada je golom s ruba kaznenog prostora izjednačio na 2:2. Barseghjan je pet minuta poslije pogodio za preokret i prvi ulazak Slovana u Ligu prvaka.

“A osjećaj je super, ne osjećam se nekim herojem. Osjećam ponos zbog svega toga što smo uspjeli napraviti, mislim da nismo ni svjesni i nećemo sigurno biti svjesni još nekog vrijeme, tog povijesnog rezultata i podviga kojeg smo izveli. Osjećamo se umorno, neispavano i trenutno pod šokom i trebat će nam neko vrijeme da dođemo k sebi”, rekao je iskreno u uvodu za Sport Klub Marko Tolić.

Zatim smo prokomentirali ždrijeb za Slovan. Neće biti lako – čeka ih Manchester City, Milan, Dinamo i Stuttgart doma, dok će protiv Bayerna, Atletica, Celtica i Girone igrati u gostima.

“Kad je krenuo ždrijeb, gledali smo svi zajedno i ne može jače od jačeg. Prvo City i Bayern, a onda iz drugog pota Atletico u Madridu i Milan. Kažem, to je opet neki dio u kojem možemo uživati kad smo već zaslužili trudom i radom tu Ligu prvaka da uživamo na nekim od najvećih stadiona protiv nekih od najjačih momčadi i trenera. Za mene je posebna ta utakmica s Dinamom kojoj se jako veselim. Bit će ovo zanimljiva europska jesen za nas.”

Što očekuje od utakmica i novog formata Lige prvaka?

“Mislim da neće biti lakog protivnika, znamo da je Liga prvaka, a pogotovo što mi nismo bili favoriti ni u zadnjoj utakmici u kvalifikacijama za Ligu prvaka (protiv Midtjyllanda, op.a.), a dolaze samo sve bolje momčadi. Mislim da će najteže biti protiv tog Cityja, zapravo ne znam, City doma ili Bayern ili Atletico u gostima, mislim da je to sve “space shuttle” za nas. Ali u nekim domaćim utakmicama protiv Dinama ili Stuttgarta, mislim da tu možemo očekivati neke uspjehe ili iznenađenja. Na nama je da pokažemo da smo spremni za takve momčadi jer mislim da smo pokazali i prošle godine u utakmicama Europske lige kao što je recimo bio Lille, 1:1 u Bratislavi, tako da smo pokazali da se možemo nositi s velikim ekipama.”

Rekao je i trener Sergej Jakirović da će tražiti bodove na Slovanu.

“Salzburg, Celtic, Slovan, možda i Monaco. Ne mogu sad iz glave reći, kad ćemo skautirati ćemo biti pametniji, ali smatram da se s tim ekipama može igrati”, istaknuo je Jakirović momčadi koje vidi kao šansu za Dinamo, a Tolić nam je to prokomentirao:

“Pa sigurno da. Kad sam vidio Dinamov raspored, sigurno da je Slovan na papiru najlakši protivnik za njih. Isto imaju utakmice i gore od nas, iz ovih slabijih potova još su dobili i Monaco i Salzburg u gostima. Njima će biti još teže nego nama i normalno je da planiraju uzeti neke bodove u Bratislavi i na nama je da im pomrsimo planove i dat ćemo sve da tako i bude.”

Je li momčad spremna za osam utakmica Lige prvaka, pa i obaveze u Slovačkoj?

“Iskreno, mi se veselimo tome. Slovan je već i premašio svoje planove za ovu sezonu, nitko se nije ni nadao Ligi prvaka, eto mi smo uspjeli izboriti plasman u ligašku fazu, mi smo ta očekivanja ispunili i preostaje nam da uživamo i pokažemo najbolje od sebe i probamo osvojiti što više bodova možemo. Sigurno da će biti zahtjevno s obzirom na to da igramo i prvenstvo i kup. Bit će puno utakmica, ali imamo mi i dobru klupu i širinu, dobru rotaciju, tako da vjerujem ako neće biti nekih prevelikih ozljeda, da će to sve biti oke.”

Toliću je Dinamo srcu drag. Član momčadi s Maksimira bio je sve do ljeta kada je službeno prodan u Slovan nakon što je prošlu sezonu tamo bio na posudbi.

“Za mene je san Liga prvaka, a poseban san bi bio kad bih igrao u Zagrebu. Nadao sam se da ćemo možda doći na Maksimir s Dinamom, ali eto ako nije na Maksimiru, neka bar Dinamo dođe u Bratislavu. To mi je bio prvi pick, znao sam da ćemo dobiti neke top klubove iz prvih potova, a evo još i Dinamo protiv bivših suigrača, bivšeg trenera i bivšeg stožera… Sigurno će biti posebna večer. Nadam se da ću biti zdrav i spreman i da ću moći igrati tu utakmicu kad god ona bila.”

Prokomentirali smo i ždrijeb Dinama u Ligi prvaka.

“Dinamo ima još teži ždrijeb od nas. Baš nisu imali sreće ove godine, ali format je takav da pruža šansu većem broju klubova nego inače. Dinamo nas je navikao na iznenađenja proteklih godina, ne vidim razlog zašto to ne bi mogli napraviti to i ove sezone. Kad ne budu igrali protiv Slovana bit ću sigurno navijač Dinama.”

Tolić i dalje vjerno prati svoj Dinamo u HNL-u, ali i u Europi.

“Pratim svaku utakmicu kad god mi to dozvoljavaju moje obaveze. Pratio sam i prošlu sezonu koja je bila uzbudljivija od ove, ali daleko je još proljeće i kraj prvenstva. Mislim da će se tu još svašta događati i u HNL-u i u kupu. Uzvratnu utakmicu Dinama protiv Qarabaga nisam gledao jer smo igrali u isto vrijeme, ali u prvoj na Maksimiru je Dinamo pokazao ono svoje staro lice da i kad nije toliko dobro, da oni ipak pobjeđuju i te teške i zahtjevne utakmice. Mislim da je Qarabag bio jako dobra ekipa i u Maksimiru, ali eto na kraju je Dinamo to riješio i suvereno nastavio u Ligi prvaka kao što dominiraju i u prvenstvu i mislim da su sad jako dobra ekipa s kvalitetnim pojačanjima i mislim da će ovo biti jako dobra sezona za njih.”

Nimalo ne sumnja da će Dinamo biti ponovno prvak Hrvatske, ali misli da će i ova sezona HNL-a biti interesantna.

“Dinamo gazi sve pred sobom, a ovi drugi nisu baš na toj razini. Mislim da nema izraženog favorita za ispadanje, tu će se voditi borba između par klubova, a mislim da će i borba za ova europska mjesta biti zanimljiva do kraja prvenstva.”

Iznenadili su ga hrvatski klubovi u Europi. Hajduk je ispao od slovačkog predstavnika Ružomberoka o kojem nam je Tolić rekao par riječi.

“Jesam, nažalost gledao sam Rijeku protiv Olimpije. Ne znam kako bih to komentirao, nije mi jasno što se dogodilo u toj utakmici. Isto kao što mi nije jasno što se dogodilo Hajduku protiv Ružomberoka. Ružomberok je onako osrednja ekipa slovačke lige koja je jedva uspjela ostati u gornjoj polovici lige, u Slovačkoj se prvenstvo dijeli na playoff i playout. Ružomberok je dijelio mjesto s osmom ekipom, prošao je na tu gol razliku. Ružomberok je nezgodna ekipa kad igraju doma, ali me iznenadilo jer je Hajduk imao povoljan rezultat iz prve utakmice i već kad nisu izgubili onda se očekivalo da će to u Splitu ići lakše, ali eto taj autogol i čudan dan na Poljudu je rezultirao i tim ispadanjem. Mislim da bi Hajduk imao što pokazati protiv armenskog Noaha u playoffu, bilo mi je jako čudno vidjeti to ispadanje.

Nije mi jasno što se dogodilo hrvatskim klubovima u Europi ove sezone, isto tako i Osijek u onoj nesretnoj završnici jedanaesteraca uz sve one promašene. Ove godine nije bilo dobro, žao mi je da samo Dinamo ostvaruje dobre rezultate u Europi, ali nadamo se da će sljedeće godine biti drugačije.”

Tolić nam priznaje – u Slovanu mu je sjajno.

“Pa super je, lijep je grad, sređen je klub i sve je na vrhunskoj razini, baš sam prezadovoljan. Nisam imao neka očekivanja prije nego što sam dolazio. Zasad je sve super, uživam ovdje s obitelji i stvarno mogu reći da sam sretan.”

Pitali smo ga i ima li nekih osobnih ciljeva i planova za ovu sezonu.

“Iskreno, ne volim si postavljati neke planove i ciljeve, volim onako iz tjedna u tjedna napredovati da budem što bolji kroz utakmice i treninge i eto mislim da se to i početkom ove sezone pokazalo kao idealan plan, već smo srušili rekorde i ostvarili uspjehe kojima se ni trener nije nadao ni najluđi navijači, a kamoli mi igrači. Planiramo nastaviti s pobjedama u prvenstvu, imamo četiri utakmice, četiri pobjede i uživati u europskim utakmicama, pa koliko to bodova donese”, zaključio je Tolić.

