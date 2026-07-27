Thun u Zagreb stiže bez četvorice igrača

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Švicarski šampion u uzvratni dvoboj drugog pretkola Lige prvaka protiv Dinama ulazi oslabljen za čak četiri imena.

Trener Gian-Luca Privitelli za maksimirski ogled ne može računati na ozlijeđene Mattiasa Käita i Genisa Montolija, dok novopridošli Mats Seiler i Fabio Saiz još nemaju pravo nastupa u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

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Posebno je zanimljiv izostanak novopridošlog veznjaka Saiza, koji je proteklog vikenda u prvenstvenoj pobjedi protiv Luzerna (3:1) započeo utakmicu u prvih 11 i odigrao svih 90 minuta. Riječ je o iskusnom 25-godišnjem zadnjem veznom koji je stigao iz drugoligaša Yverdona kao zamjena za ozlijeđenog Käita, za kojeg su se u švicarskom prvaku nadali da će se oporaviti barem za uzvratni susret s Dinamom.

Međutim, ozljeda se pokazala ozbiljnije prirode pa Privitelli na Maksimiru neće moći računati niti na prošlogodišnjeg prvotimca, niti na njegovu zamjenu koja nije na vrijeme prijavljena za ovaj dvomeč.

Podsjetimo, Thun i Dinamo su na Visana stadionu odigrali 1:1. Švicarski prvak poveo je u 20. minuti preko Labeaua, dok je pogodak za poravnanje za Dinamo zabio Miha Zajc u 86. minuti na asistenciju Frana Topića. Uzvrat se igra u Maksimiru od 20 sati na gotovo rasprodanom stadionu, a dvoboj će suditi bugarski sudac Radoslav Gidženov.