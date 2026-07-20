Ješe za SK: ‘Thun više nije ista momčad, Dinamo je iz dva razloga favorit’

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Pred nogometašima Dinama prva je europska prepreka na putu prema Ligi prvaka. Ždrijeb drugog pretkola donio im je švicarski Thun, a uoči prve utakmice koja se igra u utorak u 20 sati na stadionu Visana, dvoboj je za Sport Klub najavio Vedran Ješe.

Bivši stoper u svojoj je bogatoj karijeri nosio dresove oba kluba, što ga čini idealnim sugovornikom za seciranje svih zamki koje čekaju momčad Marija Kovačevića.

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Iako je Thun prošle sezone kreirao senzaciju osvajanjem švicarske lige, preko ljeta je doživio velike promjene. Vedran Ješe je u razgovoru za Sport Klub analizirao turbulencije u švicarskom prvaku, secirao aktualnu Dinamovu momčad i lekcije koje je Kovačević naučio prošle sezone u europskim utakmicama, a osvrnuo se i na igranje na nezgodnoj umjetnoj travi te pojasnio zašto je uvjeren u prolaz zagrebačke momčadi.

Thun je prošle sezone kreirao veliko iznenađenje osvajanjem lige i slovio kao najteži suparnik Dinama u drugom pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka. Iz oba tabora su se složili oko toga da su mogli proći puno bolje – što vi mislite o tome?

“Ako gledamo iz kojih je država Dinamo mogao dobiti suparnika, na prvu izgleda kao da je najteži ždrijeb, ali ne bih baš rekao da je to tako s obzirom da to više nije ista momčad – dosta ključnih igrača napustilo je klub, kao i trener Lustrinelli. Upitno je i da li će nova momčad biti uigrana do prve utakmice, tako da definitivno mislim da je Dinamo favorit”, rekao je Ješe pa otkrio kako je Thun došao do naslova prvaka prošle sezone:

“Basel i Young Boysi, nominalno najjače ekipe u Švicarskoj, nisu odigrale sezonu kako treba i Thun je to vrhunski iskoristio. Švicarska liga je već godinama izjednačena i iznenađenja, kao što su ranije bili Luzern, Sion, Zurich, Grasshoppers, nisu toliko neuobičajena. Tako da me ovo i nije toliko iznenadilo, a činjenica je da su najbolje momčadi zakazale.”

Ipak, iako u utakmicu ulaze kao švicarski prvaci, od osvajanja naslova puno se toga promijenilo. Nakon nevjerojatno uspješne sezone, otišlo je devetero igrača, a stiglo njih osmero, pri čemu je većina došla iz nižih liga. Kreator uspjeha, trener Mauro Lustrinelli, preuzeo je Union Berlin, a na klupu je sjeo Gian-Luca Privitelli. Osim toga, klub je napustio i vlasnik. Gotovo identičan scenarij Thun je proživio i kada je Ješe igrao ondje, godinu nakon njihova povijesnog trećeg mjesta u skupini Lige prvaka u sezoni 2005./2006.

“Da, slična je situacija sada kao i kada sam ja došao u klub. Tada je došlo čak 23 igrača. Koliko je to teško uigrati, vidjeli smo i na primjeru Dinama početkom prošle sezone, kada je dosta ‘kašljucao’ i neke utakmice odigrao jako dobro, neke loše. Nije nogomet toliko jednostavan da dovedete nove igrače i da će sve odmah štimati. Treba proći određeni period da se ekipa uigra i da trener provede zamisli”, pojasnio je pa naglasio:

“Baš u tome vidim prednost Dinama. Ekipa je standardizirana, nije otišlo puno igrača, nedostajat će samo Stojković.”

Promjene su se odrazile i na pripremne utakmice, u kojima švicarski prvak nije briljirao. Nakon 6:2 pobjede protiv drugoligaša Xamaxa, remizirali su s novopečenim bundesligašem Elversbergom (1:1) pa izgubili od njemačkog trećeligaša Mannheima 1:2.

“Da, nije bilo bajno u pripremama i to je za očekivati nakon dolaska novog trenera i novih igrača. Sve se svodi na to kakvi će biti u prvim službenim utakmicama, a koliko će uspjeti biti dobri nakon ‘čudnih’ pripremama i takvih rezultata, vidjet ćemo. Dinamo je igrao dobre pripreme, ali protiv slabijih ekipa. Ne sumnjam da će sve stići uigrati i biti spremni za Europu.”

Kada je riječ o promjenama u Dinamu, osim odlaska Dominika Livakovića, trenutno je najveća nepoznanica naspram prošle sezone kako će Gabriel Vidović zamijeniti Luku Stojkovića, koji će obje utakmice protiv Thuna propustiti zbog crvenog kartona zarađenog protiv Genka.

“Vidović se prošle sezone uspio stabilizirati u momčadi i izbaciti Hoxhu iz početnih 11. Pokazao je zašto je doveden, ali bio je prikovan za lijevo krilo. Znamo da svi kažu da je on ‘osmica’ ili ‘desetka’, kao i Stojković, koji je uz Belju i Mišića bio među najboljim igračima Dinama. Stojković će sigurno nedostajati, ali Vidović je pokazao kakav je potencijal i vjerujem da će ga kvalitetno zamijeniti”, rekao je pa se osvrnuo na slatke brige koje trenera Marija Kovačevića čekaju kada će obojica biti na raspolaganju.

“Opcija je da Dinamo igra s obojicom na ‘osmicama’ i jednim zadnjim veznim, ali to više vidim kao scenarij za domaće utakmice, nego Europu. No, upravo se u ovakvom širokom rosteru krije kvaliteta i moć Dinama.”

Slatke brige Kovačević će imati i pri donošenju odluke koga staviti na lijevo krilo, za koje sada, osim Hoxhe, Vidovića i novopridošlog mladog Danija Rodrigueza, konkurira i Mislav Oršić.

“U Pafosu je pokazao da je još na visokoj razini i vjerujem da će biti veliko pojačanje.”

Kao bivši stoper, Ješe je posebno istaknuo veliku koncentraciju kvalitete koju Dinamo ima u svojim centralnim braničima. Stjepan Radeljić stigao je nakon nastupa za BiH na Svjetskom prvenstvu kao slobodan igrač iz Rijeke, vraća se oporavljeni Raul Torrente, dok je Niko Galešić na proljeće istaknuo ozbiljnu kandidaturu za početnu momčad. No, standardnom stoperskom paru McKenna – Dominguez mogao bi doći kraj, s obzirom na to da je mladi španjolski stoper prema svemu sudeći na izlaznim vratima.

“Ako Dominguez ode, vjerujem da bi mu Radeljić bio prva zamjena. Htjeli su ga dovesti i prošle sezone, ali se s Rijekom nisu dogovorili oko odštete. On je kvalitetno pojačanje, to je pokazao igrama u Rijeci, a znamo i koliko je bitno imati ljevaka u ekipi. Što se tiče psihološkog utjecaja glasina na Domingueza, igračima je normalno da se spominju u kontekstu transfera. Ne vjerujem da će se to odraziti na njegov nastup. Dapače, mislim da će biti još bolji nego prošle sezone, kada je u europskim utakmicama imao par kikseve kada je bio ostavljen na širokom prostoru. Sigurno je iz toga naučio.”

Niko Galešić, koji je u Dinamo došao iz Rijeke u siječnju 2025. godine za oko tri milijuna eura, nije se po dolasku uspio nametnuti kao standardni centralni branič. No, uspio je zauzeti poziciju desnog beka, impresivno mijenjajući ozlijeđenog Morisa Valinčića.

“Galešić je imao nesreću što je došao na polusezoni kada je Dinamo bio u kolektivnom psihološkom padu. Nije odigrao bajnu polusezonu i oduševio je tek na desnom beku, sve nas je iznenadio. Kažu da je veliki profesionalac i trebalo mu je samo vremena za prilagodbu. Nije niti mala stvar prijeći iz Rijeke u Dinamo, u kojem je veća konkurencija i gleda se svaka sitnica. Kovačević ne može pogriješiti s niti jednim braničem, a dokle god je Dominguez tu, ne vjerujem da će mijenjati uigrani stoperski par.”

Koliko Kovačeviću znači iskustvo Europe iz prošle sezone? Što mislite da je naučio iz (pre)uvjerljivih poraza od Lillea (0:4), Celte (0:3) i Betisa (1:3), ali i ‘kemijanja’ s početnom postavom protiv Midtyjllanda (0:2) ili, primjerice, naivno primljena dva rana gola protiv Genka u prvoj utakmici (1:3) doigravanja za osminu finala Europske lige?

“Bilo je svega, ali ne bih svaljivao nikakvu krivicu na Kovačevića s obzirom da je dobio potpuno novu momčad koju je trebao uigrati. Njemu su to bile prve europske utakmice, a on je bio pod velikim pritiskom nakon slabijih rezultata u Europi. No, sve je sjelo na svoje mjesto i Dinamo je izgledao odlično u drugom dijelu sezone. Kovačević je sada godinu dana iskusniji, zna tko mu što može donijeti i Dinamo će sigurno biti bolji u Europi nego prošle sezone.”

Može li Dinamo s aktualnim kadrom napraviti iskorak u Europi?

“Može, ako će sve biti zdravi. Prošle sezone se išlo u svjesni rizik s prodajom Kulenovića i Beljo je na kraju odigrao najbolju sezonu u karijeri”, rekao je Ješe pa se osvrnuo na glasine o dolasku Smaila Prevljaka iz Istre 1961:

“Za mene je Prevljak jako dobar napadač. Iza sebe ima ozbiljnu karijeru, zabio je puno golova kada je igrao u Salzburgu. Sigurno bi bio pojačanje – ne može se igrati na dva fronta s jednim napadačem. Nužno je pronaći i zamjenu za Mišića, a takav profil igrača jako je teško pronaći na tržištu. On je srce ekipe i najbolji igrač ove momčadi, a to najbolje vidimo svaki put kada izađe ili ne igra.”

Umjetna trava na stadionu Visana ističe se kao prednost Thuna. Dinamo je u povijesti imao problema na takvom terenu – posebno se pamte poteškoće protiv Young Boysa u play-offu za Ligu prvaka 2018. godine. Modri su tada u Švicarskoj odigrali 1:1 pa ispali nakon 1:2 poraza na Maksimiru.

“Vjerujem da bi teren donekle mogao biti problem, ali neće biti veliki hendikep. Meni se bilo teško prilagoditi kada sam došao, teško je igrati na takvom travnjaku, posebno kada se smoči i lopta dobije veliko ubrzanje. No, danas je to drugačije jer svaki klub na raspolaganju ima teren s umjetnom travom i siguran sam da se Dinamo barem desetak dana prije utakmice počeo pripremati za ove uvjete.”

Što Dinamo i njegovi navijači mogu očekivati kada je riječ o atmosferi u gradu i na tribinama? Thun je već prodao rekordan broj godišnjih ulaznica, a lokalni mediji pišu da u gradu vlada euforija uoči dolaska hrvatskog prvaka.

“Imaju ljubav prema klubu, ali nisu fanatični. Nemaju organiziranu navijačku skupinu od kojih bismo mogli očekivati probleme ili bakljade na tribinama. Pitomi su, a taj klub im je jedino što imaju u gradu što se tiče sportskih kolektiva. Proteklih mjeseci su se svi mobilizirali i vladala je euforija, što su mi potvrdili prijatelji koji žive tamo. Broj prodanih godišnjih ulaznica potvrđuje da i dalje vlada ista atmosfera”, kaže Ješe pa prognozira da bi na tribinama, ipak, Dinamo mogao biti taj koji će imati veću i glasniju podršku:

“Imaju prekrasan novi stadion i sigurno će vladati veliki interes za utakmicom. Ali, u okolnim gradovima, prije svega Bernu, živi velik broj Hrvata pa me ne bi iznenadilo da Dinamo ima čak i više navijača na tribinama. Znamo kako je bilo ranijih godina kada je igrala reprezentacija, ali i primjerice utakmice Grasshoppersa i Croatije.”

Za kraj je istaknuo da kao dvije ključne prednost Dinama vidi iskustvo i uigranost momčadi s višom kvalitetom.

“Ova momčad je na okupu već godinu dana, a sada je stigao i Oršić. Iskusniji su i uigraniji, Kovačević je naučio iz svojih grešaka i neke stvari će sigurno ispraviti, a ako je suditi prema pripremama, Beljo zabija kao i prošle godine. Mislim da će presuditi kvaliteta i iskustvo – Thun je prošle sezone došao iz druge lige, nemaju puno europskog iskustva, a uz to su i prodali važne igrače, otišao je trener te se promijenila i vlasnička struktura. Trebat će im vremena da sve poslože, a vjerujem da će Dinamo to iskoristiti i proći.”