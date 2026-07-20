Zajc: Bit će teško, uvjeti su malo specifični

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Tom Dubravec/CROPIX via Guliver

Uoči prve službene utakmice u novoj sezoni, Dinamov veznjak Miha Zajc najavio je gostovanje u Švicarskoj, gdje Modre u drugom pretkolu Lige prvaka dočekuje Thun.

Slovenski nogometaš u razgovoru za Novu TV najprije se kratko osvrnuo na nedavno završeno Svjetsko prvenstvo i rasplet finala između Španjolske i Argentine.

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“Mislim da su možda dvije najbolje ekipe igrale finale. Na kraju, kako su rekli, pobijedio je nogomet. Španjolska je imala fantastično prvenstvo, a posebno u toj utakmici. Mislim da su bili bolji cijelo vrijeme i zasluženo pobijedili.”

Ipak, naglasak je stavljen na Dinamov europski start u kojemu zagrebački klub nema pravo na pogrešku.

“Sigurno, za nas je to najbitnija utakmica sezone. Bit će teško jer je prva natjecateljska utakmica, a uvjeti su malo specifični. Dobro smo se pripremili, pogledali smo ih i znamo što trebamo napraviti. Uvjeren sam da ćemo odigrati dobru utakmicu.”

Za samog Zajca motivacija je na najvišoj razini jer u karijeri još uvijek nije upisao nastup u najelitnijem klupskom natjecanju.

“To mi je velika želja, nikad nisam igrao u Ligi prvaka. Stvarno želim to doživjeti. Sutra je prvi korak koji moramo napraviti. Svi smo spremni i jako to želimo.”

Dinamo prvu utakmicu 2. pretkola Lige prvaka protiv Thuna igra u utorak 21. srpnja u 20 sata, a uzvrat se igra u istom terminu u Maksimiru tjedan dana kasnije.