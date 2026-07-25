Thun bez važnog igrača protiv Dinama na Maksimiru

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Ususret ključnim okršajima u kvalifikacijama za Ligu prvaka, iz Thuna stižu vijesti koje idu na ruku Dinamu – ponajbolji i najiskusniji veznjak švicarskog sastava, Mattias Käit, izvan je stroja na duže vrijeme.

Kako prenosi švicarski Blick , 28-godišnji estonski reprezentativac propustio je prvu utakmicu protiv Dinama zbog ozljede stopala zadobivene na treningu svega nekoliko dana uoči susreta. Iako se u taboru Thuna isprva gajila nada da je riječ o lakšem udarcu i da će ga imati spremnog za uzvrat, detaljni medicinski pregledi potvrdili su najcrnji scenarij za Švicarce – Käit će izbivati s terena nekoliko tjedana.

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Izostanak Estonca predstavlja ozbiljan udarac za momčad trenera Gian-Lucu Privitellija. Käit je bio jedan od ključnih kotačića u prošlosezonskom pohodu na naslov prvaka, a njegovo bogato reprezentativno i europsko iskustvo trebalo je biti glavni adut Švicaraca u europskim kvalifikacijama.

Iako su Švicarci žurno reagirali na tržištu i potpisali Fabija Saiza kao alternativu, jasno je da će novom igraču trebati vremena za prilagodbu,a vrijedi dodati i da ovaj veznjak dolazi iz Yverdona, kluba iz druge švicarske lige.