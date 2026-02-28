Težak udarac za Real za okršaj sa Cityjem: Neće moći računati na Mbappea

Dok cijeli svijet iščekuje novi dvoboj u osmini finala Lige prvaka između ova dva kluba, iz Madrida stižu loše vijesti.

Mbappe sigurno neće moći nastupiti u prvoj utakmici protiv Cityja, dok je njegov nastup u uzvratu također pod znakom pitanja, a liječničke procjene zasad nisu optimistične.

Francuski napadač dugo je igrao s bolovima u lijevom koljenu, odbijajući pauzirati kako bi otišao na terapije i oporavio se, no problemi su kulminirali uoči utakmice s Benficom.

Liječnici procjenjuju da će ofenzivac Reala sada morati pauzirati tri tjedna kako bi prošao terapije i potpuno se oporavio.

To znači da će propustiti utakmice protiv Cityja koje su na rasporedu 11. i 17. ožujka.

U klubu se nadaju da će ga uspjeti osposobiti za uzvrat koji se igra na Otoku, ali trenutačne liječničke prognoze ne ulijevaju optimizam.

Ovo je ozbiljan udarac za Kraljevski klub jer je Mbappe ove sezone jedan od najvažnijih igrača momčadi. Francuz je u 33 utakmice postigao 38 pogodaka i upisao šest asistencija.