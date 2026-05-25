Težak udarac za PSG: Važan igrač propušta finale Lige prvaka s Arsenalom

Champions League 25. svi 2026
 Paris St. Germain gotovo će sigurno finalnu utakmicu Lige prvaka protiv Arsenala morati odigrati bez svog ozlijeđenog nogometaša, 27-godišnjeg Marokanca Achrafa Hakimija.

U prvom polufinalnom ogledu protiv Bayerna Hakimi je ozlijedio bedreni mišić desne noge te se od tada oporavlja i nije obavio niti jedan puni trening sa suigračima. Francuski mediji su uvjereni da će PSG finale odigrati bez stalnog člana udarne momčadi i jednog od najboljih svjetskih desnih bočnih igrača.

Istovremeno, nastup Hakimija za Maroko na skorašnjem Svjetskom prvenstvu trenutačno nije upitan.

Finalna utakmica PSG-a i Arsenala igra se u Budimpešti 30. svibnja, a pariška će momčad braniti naslov prvaka nakon što je prošle sezone u finalu s uvjerljivih 5:0 pobijedila milanski Inter.

Na finale u Budimpeštu PSG i Arsenal dolaze kao prvaci svojih nacionalnih prvenstava.

