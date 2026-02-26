Talijanska legenda nahvalila Pašalića: ‘Još od 1994. nisam vidio nešto ovakvo’

Podijeli :

FabrizioxAndreaxBertani via Guliver

Atalanta je u Bergamu ispisala europsku večer za pamćenje. Nakon poraza 0:2 u prvoj utakmici, talijanska momčad razbila je Borussiju 4:1 i s ukupnih 4:3 izborila osminu finala Lige prvaka.

Veliki doprinos u momčadi iz Bergama imao je i hrvatski reprezentativac Mario Pašalić koji je zabio za 3:0. Talijanski mediji ponovno su istaknuli njegovu važnu ulogu u Atalanti, a sada se oglasila i talijanska legenda koja je dugi niz godina igrala za Milan, Alessandro Costacurta.

“Ovo je izvanredan uspjeh. Priznajem, nisam vjerovao da to mogu, ali odigrali su fantastičnu utakmicu, pravi podvig’, rekao je Costacurta pa dodao: ‘To ne može svaka momčad. Ovakvom su predstavom ušli među elitu.”

Posebne riječi imao je za Pašalića.

“Pašalića treba posebno izdvojiti. Još od Franca Baresija 1994. godine nisam vidio da je igrač tako uzeo momčad za ruku i poveo je”, zaključio je legendarni Talijan za Sky Sport Italia.