Švicarci najavili Dinamo: ‘Kroz plavi pakao do milijunskog ulova?’

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Dinamo večeras od 20 sati na Maksimiru dočekuje švicarski Thun u uzvratu 2. kola kvalifikacija za Ligu prvaka.

Najveći dio najave u švicarskim medijima nije posvećen igračima Dinama, nego atmosferi koja čeka Thun na Maksimiru. Blick je maksimirski stadion opisao kao “plavi pakao” te istaknuo da će oko 500 gostujućih navijača biti okruženo znatno brojnijom i glasnijom domaćom publikom.

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Sve Blick donosi pod naslovom: “Kroz „plavi pakao” do Thunovog milijunskog ulova?”

“Stadion Maksimir među Dinamovim navijačima poznat je kao plavi pakao. Ulaznice u klupskom navijačkom dućanu više nisu dostupne, pa će Thun gotovo cijelu utakmicu igrati pred domaćom publikom”, piše švicarski medij.

Švicarski mediji posebno ističu samopouzdanje koje je Thun dobio nakon pobjede 3:1 protiv Luzerna na otvaranju domaćeg prvenstva. Istaknuli su i financijski značaj ovog susreta.

Prolaskom Dinama Thun bi osigurao najmanje nastup u ligaškoj fazi Konferencijske lige i prihod od najmanje 3,17 milijuna eura. Ulazak u Europsku ligu donio bi mu najmanje 4,31 milijun eura, dok bi plasman u Ligu prvaka jamčio čak 18,62 milijuna eura.