Superračunalo predvidjelo osvajača Lige prvaka, evo kome daje najviše šanse

Superračunalo ponovno u 'akciji'.
Uoči početka osmine finala Lige prvaka Optino superračunalo izračunalo je šanse svih klubova za osvajanje najelitnijeg europskog natjecanja.
Prema tim projekcijama Arsenal je glavni favorit za osvajanje Lige prvaka s čak 26,7 posto šansi za naslov.
Iza Arsenala slijedi Bayern München, kojem superračunalo daje 16,4 posto šansi za osvajanje Lige prvaka.
Treći favorit je Liverpool s 11,4 posto, dok je odmah iza njega Manchester City s 11,1 posto šansi.
Prema projekcijama, lista glavnih kandidata izgleda ovako:
Arsenal – 26,7 %
Bayern München – 16,4 %
Liverpool – 11,4 %
Manchester City – 11,1 %
Barcelona – 7,7 %
Chelsea – 6,8 %
PSG – 4,6 %
Real Madrid – 2,8 %
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!