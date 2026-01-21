Sučić nakon golčine Arsenalu: ‘Lijep gol, ali u ovom slučaju ne znači puno’

Podijeli :

Imago Sports via Guliver

U derbiju večeri nogometne Lige prvaka Arsenal je na San Siru pobijedio Inter 3:1 upisavši i sedmu pobjedu, a pogodak za domaćine zabio je hrvatski reprezentativac Petar Sučić.

Gosti su poveli već u 10. minuti golom Gabriela Jesusa, no Inter je samo osam minuta kasnije izjednačio krasnim golom Petra Sučića. Prvo je pokušao Thuram, no njegov je udarac blokiran, lopta se odbila do Barelle, no i njegov pokušaj je završio u bloku. Na loptu je natrčao hrvatski veznjak koji je sjajnim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio za 1:1.

Topnici su 31. minuti stigli do nove prednosti. Bukayo Saka je izveo korner, Leandro Trossard je na drugoj vratnici vratio loptu u sredinu do Jesusa koji je glavom zabio svoj drugi gol. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika lider Premier lige je razriješio u 84. minuti golom Viktora Gyokeresa. Sučić je odigrao cijeli susret za domaćine.

Sučić je otkrio razmišljanja nakon utakmice.

“Arsenal je sjajna ekipa. Igrali smo jako dobro, ali oni su iskoristili svoje šanse. Mi nismo svoje. Rezultat je najbitniji, a mi smo izgubili. Arsenal ima najbolju obranu u Europi trenutno. Bilo je ključno iskoristiti šanse koje smo imali. Zabio sam lijep gol, ali nije nam to pomoglo. U ovom slučaju taj gol ne znači puno”, rekao je Sučić za službenu stranicu Intera.

Za hrvatskog reprezentativca bio je to 28. nastup za Inter ove sezone te njegov drugi gol za talijansku momčad, u koju je stigao prošlog ljeta iz Dinama za 15 milijuna eura. Sučić ima i dvije asistencije ove sezone.