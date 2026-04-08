Stoper Barcelone: Vraćali smo se puno puta, probat ćemo i sad

(AP Photo/Joan Monfort) via Guliver Image

Barcelona je u srijedu navečer izgubila od Atletico Madrida s 2:0 i to na domaćem terenu. Sve je otežao crveni karton Paua Cubarsija u 41. minuti nakon čega je Julian Alvarez zabio gol za 1:0. Nakon toga je Barcelona pritiskala s igračem manje, ali je Atletico ponovno zabio u drugom dijelu preko Alexandera Sorlotha čime su slavili s 2:0.

Nakon susreta izjavu je dao urugvajski stoper Ronald Araujo. On je u igru ušao u 73. minuti te je na terenu proveo samo 20 minuta, računajući i sudački dodatak.

“Povratak? Napravili smo to puno puta. Probat ćemo to čak i na njihovom stadionu.”

Podsjećamo, Barcelona i Atletico sreli su se u polufinalu Kupa kralja, a tada je u prvoj utakmici Atletico slavio s 4:0. Barcelona je u drugoj utakmici povela s 3:0, ali do potpunog povratka Katalonci nisu došli.

Uzvrat je na rasporedu za šest dana u Madridu.