Stojković: Nema opuštanja, idemo u Litvu po još jednu pobjedu

Champions League 4. kol 202622:11 0 komentara
Goran Mehkek CROPIX

Dinamove misli polako mogu biti usmjerene prema Vikingu...

Dinamo je petardom ispratio Kauno sa Maksimira te mirno može čekati uzvrat u Kaunasu za tjedan dana.

Luka Stojković je upisao asistenciju i gol te je iznio svoja razmišljanja nakon utakmice:

“Jako smo sretni, ozbiljno smo ušli i zabili dva gola u prvom poluvremenu. Rekli smo da ne smijemo stati i da moramo zabiti više golova. Bilo je jako vruće, ali uspjeli smo to nadvladati i pobijediti.

Moj gol? Miške je došao do lopte kod prekršaja. Tražio sam prvo Belju da mu odigram, ali odlučio sam ići na igrača i zabiti mu kroz noge. Puno nam znači jer ne igramo utakmicu za vikend. Nema opuštanja, idemo u Litvu po još jednu pobjedu”, rekao je Luka Stojković.

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