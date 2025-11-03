Stigle dobre vijesti za Dinamo iz Norveške

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Dinamo bi iduće sezone mogao izravno u Ligu prvaka, no za to postoje neki preduvjeti.

Glavni preduvjet da Dinamo uđe u Ligu prvaka iduće sezone jest da postane prvak Hrvatske ove sezone.

Zatim mu se moraju poklopiti i ishodi nekoliko prvenstava, a jedno od njih je norveško. Prvo je vodeći Bodo/Glimt neočekivano kiksao porazom 3:1 kod Valarenge i to je bila sjajna vijest za Dinamo, ali to im nije puno značilo ako zatim Viking ne pobijedi Stromsgodset.

Viking je preokretom na kraju slavio 2:1 i iskoristio kiks Bodo/Glimta i tri kola prije kraja prvenstva preuzeo prvo mjesto s bodom više od Boda i na pragu je prve titule nakon 34 godine.

Bodo/Glimt neuspjehom obrane titule prvaka Norveške olakšao bi Dinamu izravan plasman u Ligu prvaka. Viking će osvojiti titulu ako pobijedi sve tri utakmice do kraja.