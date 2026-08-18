Šteta, srušili rekord, a onda prokocakli veliku šansu

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver Image

Šest stotina europskih pogodaka nije samo statistika. To je trag koji je Dinamo ostavio u europskom nogometu.

Dion Drena Beljo i Mateo Lisica bili su strijelci za Dinamo, koji je protiv Vikinga u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka za samo deset minuta stigao do velikih 2:0.

Brzi golovi dodatno su dobili na težini jer je Dinamo njima ispisao novu stranicu svoje europske povijesti. Pogodak Matea Lisice bio je, naime, 600. Dinamov gol u službenim europskim natjecanjima.

Time je zagrebački klub stigao do velikog jubileja i još jednom potvrdio svoj europski pedigre. Od prvih nastupa na međunarodnoj sceni do današnje Lige prvaka, Dinamo je izgradio povijest u kojoj su se nizali veliki igrači, utakmice i golovi.

Šest stotina europskih pogodaka nije samo statistika. To je trag koji je Dinamo ostavio u europskom nogometu.