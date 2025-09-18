Stanišić poslije pobjede Bayerna otkrio kakvo je stanje ozljede

Bayern je na Allianz Areni svladao Chelsea s 3:1. Od 20. do 29. minute postignuta su čak tri pogotka s tim da su Bavarci poveli 2:0.
Prvo je Chalobah pogodio vlastitu mrežu, dok je u 27. minuti Kane realizirao jedanaesterac za 2-0. Nakon lijepe akcije i jednako takvog udarca u 29. minuti Palmer je smanjio na 1-2 i time vratio londonski klub u igru.
Međutim, Bayern je bio razigran i bolji od suparnika ove srijede, a to je naplatio u 63. minuti kada je Harry Kane zabio drugi put na susretu, tada za konačnih 3:1.
Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić počeo je utakmicu za Bayern, a zamijenjen je u 51. minuti zbog ozljede što je zabrinulo navijače Bayerna i Hrvatske.
Novinar njemačkog Skya pitao je Stanišića nakon utakmice kako mu je, a on mu je odgovorio:
“Sve je u redu. Primio sam udarac, ali nema drame.”
Odlična je to vijest za Vincenta Kompanyja, ali i Zlatka Dalića jer se lijevi bočni pokazao kao nezamjenjiv i u klubu i u reprezentaciji.
