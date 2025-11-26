Srušen je rekord Lige prvaka mladih: Sa samo 13 godina postao je najmlađi debitant u povijesti

Podijeli :

Foto: Arsenal F.C.

U utakmici petog kola Lige prvaka mladih Arsenal je svladao Bayern Munchen s 4:2, ali osim gola mladog hrvatskog reprezentativca Ljube Puljića i nevjerojatne predstave 15-godišnjeg Maxa Dowmana, vidjeli smo i rušenje rekorda.

Naime, u 86. minuti je u igru upao mladi Luis Munoz. Ne bi to bilo bitno da mladi Englez nema samo 13 godina. To znači da je svojim ulaskom u igru oborio Lige prvaka mladih.

S 13 godina, 11 mjeseci i 15 dana srušio je rekord Liama Payasa koji je prošle godine nastupio s 14 godina, tri mjeseca i jednim danom. Munoz je inače mladi reprezentativac Engleske do 15 godina, a u Arsenalovim kategorijama igrao je i u 16 momčadi, ali u ovoj koja je do 19 godina.

Arsenalova mlada momčad poznata je po rušenjima rekorda jer je Max Dowman lani postao najmlađi strijelac Lige prvaka mladih dok je isti igrač srušio rekord Lige prvaka kao najmlađi debitant u povijesti.