Sporna odluka nakon poteza bivšeg dinamovca, Tuchel nezadovoljan suđenjem

xEibner-Pressefoto BahhoxKarax via Guliver

Londonski remi Arsenala i Bayerna 2:2 ostao je u sjeni madridskog spektakla, ali puno se priča o sudačkim odlukama.

Pri rezultatu 2:1 za Bayern, bivši dinamovac, a sadašnji stoper Arsenala Gabriel je jednu ‘živu‘ loptu u svom šesnaestercu zaustavio rukom i dodao je vrataru Rayi.

Iako je čuo zvižduk, Brazilac je mislio da sudac nije dao znak za nastavak igre. Penal nije bio dosuđen, iako su ga nogometaši Bayerna reklamirali.

„Sudac je napravio veliku grešku što nije dosudio kazneni udarac. Znam da je ovo bila luda situacija, ali lopta je bila na travnjaku, sudac je zviždao da se utakmica nastavlja, golman je dodao loptu igraču, a on ju je uhvatio rukom. To je jedanaesterac“, rekao je Thomas Tuchel koji nije bio zadovoljan objašnjenjem suca Glenna Nybergova zašto nije pokazao na bijelu točku.

„Ono što me jako ljuti je objašnjenje koje sam dobio na travnjaku. Nyberg je rekao i meni i igračima da je to dječja greška i da u četvrtfinalu Lige prvaka neće dosuditi takav kazneni udarac. To je užasno, užasno objašnjenje jer to znači da on sada procjenjuje je li igranje rukom dječja ili odrasla pogreška”, dodao je Nijemac.