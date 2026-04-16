Španjolski novinar: Ovo je bila pljačka, Real mora izazvati povijesni skandal

Nakon ispadanja Barcelone od Atlético Madrida, katalonski novinar Miguel Blázquez izjavio je da su za sve krivi suci i poručio: “UEFA mafija”. Dan nakon ispadanja Reala, poznati novinar Roberto Gómez kaže – kriv je sudac, vratar je bio katastrofalan, a Real bi trebao “izazvati skandal”.

Roberto Gómez analizirao je utakmicu Bayerna i Reala, suđenje Slavka Vinčića, a posebno kontroverzno isključenje Eduarda Camavinge. Za njega je to ključni detalj poraza Reala. Ipak, zaključio je i da je glavni krivac vratar Lunin.

“Koje je nacionalnosti sudac?”, zapitao se Gómez aludirajući na to da su Vinčić i predsjednik UEFA-e Aleksandar Čeferin zemljaci. Zatim su uslijedile dodatne optužbe:

“Sudac je uništio Real”, rekao je i pozvao madridski klub na oštru reakciju. Kaže da je isključenje Camavinge neshvatljiva odluka:

“Za mene je to ogromna pogreška, povijesna pogreška.”

POVEZANO Kahn bez dlake na jeziku napao Madriđane: ‘Ovo mora prestati!’ Bivši igrač Kraljeva: ‘Camavinga je glup, igrači Reala ne bi trebali kriviti suca’

Gómez smatra da je Real odigrao dobru utakmicu, na visokoj razini.

“Real je odigrao sjajnu utakmicu. Svidjela mi se Arbeloinina početna postava, ali nisu mi se svidjele izmjene. Volio bih, primjerice, da je Gonzalo ušao malo ranije”, kaže.

Ima i zamjerke – prema njegovoj ocjeni, Andrej Lunin bio je katastrofalan:

“Bio je katastrofalan i ključan za poraz Reala. S Courtoisom bi Real, apsolutno sam siguran, prošao dalje.”

Nakon što je zaključio da je kriv vratar, da sudac nije bio dobar i da Arbeloa nije dobro reagirao izmjenama – ponovno se vratio na suce i UEFA-u:

“Za mene je ovo bila pljačka. Realu bi bilo jako pametno da izazove povijesni skandal. Ovo što im se jučer dogodilo je vrlo ozbiljno”, poručio je, tražeći da klub zauzme odlučan stav prema UEFA-i i njezinoj sudačkoj organizaciji.