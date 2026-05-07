Španjolska i Njemačka vode bitku za dodatno mjesto u Ligi prvaka: Večeras sve može biti gotovo

(Photo by Torbjorn Tande/DeFodi Images) via Guliver Image

Polufinala europskih natjecanja ključna su za sve klubove, no popriličnu važnost nose i za nacionalne saveze koji se bore za dodatno mjesto u Ligi prvaka.

Uoči uzvrata u tri europska natjecanja, na vrhu je svoje peto mjesto već osigurala Engleska dok se za preostalo mjesto bore Španjolska i Njemačka. Nakon prvih susreta Španjolci su imali prednost koju je remi Bayerna u uzvratu s PSG-om uspio smanjiti i tako održati Bundesligu na životu.

No, njemački klubovi koji se bore za dodatno peto mjesto u Ligi prvaka morat će se nadati preokretu u četvrtak. Preokret za koji moraju navijati je Freiburgov protiv Brage u polufinalu Europske lige. U prvom susretu slavio je portugalski klub s 2:1 na domaćem terenu i u Njemačku dolaze obraniti prednost.

Unatoč nepovoljnoj situaciji, Nijemci u četvrtak mogu i osigurati to dodatno mjesto. Za to bi se osim prolaska Freiburga trebao dogoditi i posrtaj Rayo Vallecana u polufinalu Konferencijske lige. Španjolski klub je u prvom susretu protiv Strasbourga slavio na domaćem terenu pa će u četvrtak od 21 sat tražiti svoje prvo europsko finale u povijesti.