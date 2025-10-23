Španjolci: Perez nakon pobjede ušao u svlačionicu, poslao je jasnu poruku Realu uoči El Clasica

Podijeli :

Real je na svom Santiago Bernabeu pobijedio s 1-0 Juventus, sastav kojeg vodi hrvatski strateg Igor Tudor i koji je sve ugroženiji na toj poziciji.

Tijekom utakmice Real je bio bolji, premda je i Juventus prijetio domaćinu, a mreže su mirovale sve do 58. minute. Tada je prvo Vinicius Junior pogodio vratnicu, a na odbijenu je loptu najbrže reagirao Bellingham i razveselio golom domaćem navijače.

Kako piše španjolska Defensa Central, predsjednik Real Madrida Florentino Pérez spustio se u svlačionicu kako bi čestitao igračima i odmah ih usmjerio prema sljedećem velikom izazovu, nedjeljnom El Clásicu protiv Barcelone na Santiago Bernabéuu.

Svjestan važnosti utakmice, Pérez je od momčadi zatražio maksimalnu predanost pred dvoboj koji će pratiti cijeli svijet, dodaju.

“U nedjelju ćemo igrati utakmicu koju će gledati milijuni ljudi diljem svijeta… Moramo donijeti radost našim ljudima”, poručio je predsjednik igračima,