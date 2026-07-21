Sopićev Žalgiris remizirao na sjeveru Europe, sve je bliži okršaj s Dinamom

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BEAUTIFUL SPORTS/Stanusic via Guliver Image

Na dalekim Farskim otocima u utorak navečer Željko Sopić je sa svojim Kaunom Žalgirisom remizirao bez pogodaka protiv Klaksvika.

Klaksvik je, kao i mnoge sjevernoeuropske ekipe, izrazita domaćinska momčad pa ne čudi što se u 90 minuta imali dominaciju u odnosu na litavskog prvaka. Čak sedam puta su natjerali Tomasa Svedkauskasa na obranu i nikako ga nisu uspjeli svladati.

Tako je Kauno Žalgiris u svojoj premijernoj sezoni u Ligi prvaka ponovno izbjegao poraz. U prvom pretkolu su u prvoj utakmici remizirali s Dritom 1:1 da bi u dramatičnom uzvratu slavili s 3:2.

Sada su remizirali na teškom gostovanju te su preuzeli status favorita u ovom dvomeču. Prolazak u treće pretkolo Kauno će tražiti u Jonavi jer na njihovom stadionu za tjedan dana nastupa popularni pjevač Pitbull. Na tu sitauciju u svom stilu komentar je dao hrvatski trener Željko Sopić.

Podsjećamo, pobjednik ovog dvomeča će u trećem pretkolu igrati protiv pobjednika susreta između Dinama i Thuna. U prvoj utakmici hrvatski i švicarski prvak su u Thunu remizirali s 1:1.