Sopić uoči okršaja na Maksimiru: ‘Bit ću navijač Dinama do smrti’

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xBEAUTIFULxSPORTS/Stanusicx via Guliver

Trener Kauno Žalgirisa Željko Sopić komentirao je pobjedu kojom je njegova momčad izborila 3. pretkolo Lige prvaka i dvoboj s Dinamom.

Nogometaši Kauno Žalgirisa ostvarili su povijesnu pobjedu u kvalifikacijama za UEFA Ligu prvaka. U uzvratnom susretu odigranom u Jonavi, litavski je sastav s 1:0 golom bivšeg hajdukovca Leona Krekovića svladao prvaka Farskih Otoka, KÍ Klaksvík, te se s ukupnih 1:0 plasirao u 3. pretkolo elitnog natjecanja gdje ih čeka zagrebački Dinamo.

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Ova pobjeda ujedno znači da je Kauno Žalgiris osigurao najmanje nastup u grupnoj fazi UEFA Konferencijske lige za sezonu 2026./27., što je najveći i najvažniji rezultat u povijesti ovog kluba.

Nakon utakmice svoje impresije dao je hrvatski stručnjak na klupi Litavaca, Željko Sopić:

“Prije svega, želim uputitiogromnu zahvalu svim našim navijačima. Također sam čuo da je na utakmici bio i predsjednik Republike Litve. Ovo je čudesna, predivna večer za sve nas i još jednom svima od srca zahvaljujem. Znali smo kakva nas utakmica čeka, a ni teren u Jonavi nije nam olakšao posao. Radi se o dobrom travnjaku, no na njemu je ipak znatno lakše igrati momčadi koja se primarno brani”, izjavio je Sopić pa najavio okršaj s Dinamom.

“Iskreno ću vam reći — rođen sam u Zagrebu. Od rođenja sam navijač Dinama i bit ću to do smrti. Tamo sam igrao, vodio drugu momčad i bio privremeni trener prve ekipe. Ljudima koji su rođeni u Zagrebu Dinamo predstavlja sve. Što se tiče budžeta i kvalitete, jasna je stvar na čijoj je strani prednost. No, mi idemo tamo dati apsolutno sve što imamo u ovom trenutku. Uz koncerte, zatvorene prijelazne rokove i sve prepreke… Ovi su dečki napravili čudo. Možda ćete to u potpunosti shvatiti tek u budućnosti.”

Prva utakmica 3. pretkola Lige prvaka igra se u Maksimiru u utorak u 20 sati, a uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije.