Sopić: Svjestan sam svoje ekipe. Kvaliteta se plaća, kvaliteta košta

Željko Sopić nije baš najbolje prošao s Kaunom na Maksimiru...
Dinamo je napunio mrežu litavske ekipe (5:0) te je tako praktički osigurao play-off utakmicu sa nrveškim Vikingom. Trener momčadi iz Kaunasa Željko Sopić bio je realan po pitanju usporedbe svoje momčadi i Dinama:
“Navijač sam Dinama i nisam nervozan. Svjestan sam svoje ekipe. Isto bi bilo da smo igrali protiv Lech Poznana ili Crvene zvezde. Lakše će nam biti u Konferencijskoj ligi. Kad igramo pred 10-12 tisuća navijača, radimo neke velike greške. Nema toliko navijača u Litvi. Dinamo je za Ligu prvaka, a mi smo za Konferencijsku ligu.
Čestitam Dinamu na pobjedi, potpuno zasluženo. Stisnuli smo Dinamovim igračima ruku. Kvaliteta se plaća, kvaliteta košta, nije nam momčad izbalansirana, ali čestitam svojim dečkima. Sad bih ja trebao reći da ćemo mi nešto pokušati u uzvratnoj utakmici, ali realan sam čovjek. Koncentrirat ćemo se na prvenstvo. Moramo ulaziti u te utakmice maksimalno”, rekao je Željko Sopić.
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