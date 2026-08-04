Sopić: Svjestan sam svoje ekipe. Kvaliteta se plaća, kvaliteta košta

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Željko Sopić nije baš najbolje prošao s Kaunom na Maksimiru...

Dinamo je napunio mrežu litavske ekipe (5:0) te je tako praktički osigurao play-off utakmicu sa nrveškim Vikingom. Trener momčadi iz Kaunasa Željko Sopić bio je realan po pitanju usporedbe svoje momčadi i Dinama:

“Navijač sam Dinama i nisam nervozan. Svjestan sam svoje ekipe. Isto bi bilo da smo igrali protiv Lech Poznana ili Crvene zvezde. Lakše će nam biti u Konferencijskoj ligi. Kad igramo pred 10-12 tisuća navijača, radimo neke velike greške. Nema toliko navijača u Litvi. Dinamo je za Ligu prvaka, a mi smo za Konferencijsku ligu.