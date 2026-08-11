Sopić: Prvi put u mojoj karijeri da sam ponosan na momčad, a da smo izgubili

„Zadovoljan sam kako smo bili hrabri, danas sam ponosan na svoju momčad, iako smo izgubili. Ovo je valjda prvi put u mojoj karijeri da sam ponosan na momčad, a da smo izgubili. Dinamo je moja prva i posljednja ljubav, nije mi bilo lako igrati protiv Dinama. Ja sam iz Zagreba, a i radio sam u klubu, znam sve pjesme Bad Blue Boysa. No, ja sam sad trener Kauno Žalgirisa, pa sam radio sve što sam mogao da danas ostvarimo pozitivan rezultat. Na kraju to nismo uspjeli, Dinamo je zabio lijep gol, a mi smo samo jednom zabili nakon isključenja. Mi moramo ovaj momentum iskoristiti za budućnost, pred nama je vrlo gust raspored”,rekao je Sopić na početku.

Otkrio je i što je naučio od ovog dvomeča.

„To da se moramo naučiti igrati pred bučnom atmosferom, kakva je bila u Zagrebu, a u Istanbulu protiv Besiktasa će biti još i žešća. Jako sam sretan što se nitko nije ozlijedio, barem se nadam da nije. Igrači poput Debeljuha, Fiolića i Kalika imat će novih sedam dana za vraćanje u formu. To su neki problemi s kojima se mučimo, a nemamo ni previše vremena za sve. Što se tiče Kauno Žalgirisa i litavskog nogometa, mi još uvijek gradimo klub i cijelu ligu, a sa svakom utakmicom ovakvog značaja, doći će sve više navijača. No, za to se moramo boriti kao što smo se borili danas”,poručio je.

Turski velikan će prema svemu sudeći biti protivnik njegove momčadi.