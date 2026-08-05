Sopić: Moja duša je pjevala s navijačima Dinama, nije mi bilo lako

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Ranko Suvar CROPIX via Guliver

Povratak hrvatskog stručnjaka Željka Sopića u rodni Zagreb završio je teškim porazom. Njegov Kauno Žalgiris poražen je na Maksimiru s uvjerljivih 5:0 u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka.

Nakon povratka na Maksimir, gdje je nekada igrao, trenirao drugu momčad i kratko vodio prvu ekipu, Sopić je emotivno progovorio o sudaru s klubom za koji navija od malih nogu.

“Nije lako kad znaš sve pjesme i kad ti duša pjeva s navijačima na tribinama. Međutim, danas sam bio na drugoj strani i htio sam dati sve od sebe kako bismo ostvarili dobar rezultat. U svlačionici sam dečkima rekao: ljudski je griješiti, igrajte onako kako igramo kod kuće. Protiv momčadi kao što je Dinamo, što uopće možete izgubiti? Napravit ćete pogrešku – ništa strašno. Možda će primiti gol više ili manje. Ali ponekad je realnost jednostavno takva.”

Ipak, priznao je kako ga je od samog rezultata više razočarala reakcija njegovih igrača:

“Smatram da je mojim igračima danas nedostajalo hrabrosti da jednostavno igraju nogomet. Možemo mi izgubiti i 7:0 ili 8:0 – to nije najveći problem, ali danas se na terenu osjetio prevelik strah. Radili smo iznimno jednostavne pogreške pri primanju lopte ili predaji, a protiv suparnika kao što je Dinamo to se odmah kažnjava. Na kraju moram priznati da nas je naš vratar Tomas Švedkauskas spasio od još dva ili tri pogotka.”

Strateg Kauno Žalgirisa svjestan je da je ovo dio procesa kroz koji njegova momčad mora proći:

“I prije utakmice rekao sam da ćemo igrati onoliko koliko nam Dinamo dopusti. Zagrebačka je momčad znatno jača, ali praviti pogreške kakve rade desetogodišnja djeca jednostavno je nevjerojatno. Ipak, sve je to proces odrastanja. Prošli smo dva pretkola, stigli u Zagreb, pokušali se boriti, ali pobijedio je jači. Ja to odlično razumijem, samo ne znam razumiju li to svi u Litvi.”

Na pitanje je li rezultat 5:0 realan odraz stanja na terenu, Sopić je dodao:

“Imali smo možda jednu priliku, ali smo u suštini patili tijekom cijele utakmice. Meni nije najviše žao zbog samog rezultata, nego zbog nedostatka hrabrosti. Ipak bismo izgubili, ali htio sam vidjeti više odvažnosti. Prvih 15 do 20 minuta bili smo potpuno izgubljeni. To je jednostavna razlika u kvaliteti. Dinamo je jedna od najboljih momčadi u ovoj fazi kvalifikacija.”

A na novinarsko pitanje kako planira pripremiti momčad za uzvrat uz zaostatak od pet pogodaka, odgovorio je u svom prepoznatljivom stilu:

“Znate, u nogometu sam jako dugo. Vidim da ste vi vrlo mlad novinar. Shvatite, Zagreb je moj grad. Odlično znam snagu naše momčadi i moć Dinama. Što ste očekivali da kažem prije utakmice na konferenciji za medije? Vidjet ćete kako će sve izgledati kad oni dođu u Kaunas. Jeste li očekivali da kažem kako ćemo ih pobijediti 6:0?”

Osvrnuo se trener Litavaca i na iznimno gust raspored koji očekuje njegovu momčad u nastavku sezone:

“Do 20. rujna moramo odigrati 14 utakmica – po jednu svaka tri dana. Mislim da to sve govori. Ne govorim ovo zato što je ovo moj rodni grad. Nisam nesretan, nego jednostavno razumijem realnu situaciju, razumijem gdje se nalazimo i kakva je razina kluba Dinamo. Ovdje nije riječ o novcu, nego o kvaliteti igre. Ponekad to nije lako priznati, ali moramo govoriti istinu.”

Za kraj je skrenuo pozornost na probleme s prijelaznim rokom i slaganjem momčadi usred sezone:

“Moramo osigurati minutažu svim igračima. Također moram voditi računa o pravilima litavske lige po kojima na terenu u svakom trenutku mora biti određen broj domaćih igrača – što dodatno otežava situaciju. Članovi naše momčadi nisu u jednako dobroj fizičkoj formi. Dovodimo igrače koji nisu trenirali s momčadi, možemo reći ‘s ceste’, i moramo ih spremiti za borbu. Igramo svaka tri dana, zbog čega je rotacija nužna. Nadam se da će sljedeće godine prijelazni rok trajati malo dulje jer nam to trenutno stvara velike izazove.”