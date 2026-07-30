Sopić: Dinamo će sigurno biti sve bolji, pogledajte Španjolsku

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PAWEL PIOTROWSKI 400MM.PL NEWSPIX.PL via Guliver

Trener litavskog prvaka Kauno Žalgirisa, hrvatski stručnjak Željko Sopić, ostvario je povijesni uspjeh s klubom izborivši europsku jesen i sudar s Dinamom u trećem pretkolu Lige prvaka.

U razgovoru za Germanijak, Sopić je u svom prepoznatljivom, otvorenom stilu komentirao senzacionalan prolaz protiv Klaksvíka, predstojeći povratak na Maksimir te atmosferu u Kaunasu.

Prije samo mjesec dana Sopić je bio bez angažmana, a danas predvodi momčad koja je osigurala najmanje grupnu fazu Konferencijske lige, što je najveći doseg u povijesti kluba.

“Da, iako sam još dok smo igrali protiv Dritte, na putu za Prištinu rekao da ćemo igrati s Dinamom. Znao sam! Pitali su me moji u klubu odakle mi to, rekli da prvo moramo proći Kosovo potom i Farske otoke, ali ja sam osjećao. Rekao sam im: ‘Ma, proći ćemo i igrati s Dinamom.’ I eto, ostvarili smo to”, izjavio je Sopić za Germanijak dan nakon pobjede protiv Klaksvíka od 1:0.

Kauno sada ubrzano radi na igračkim pojačanjima, a može dovesti samo slobodne igrače zbog završetka prijelaznog roka.

“Moguće da sam ih iznenadio, haha. Ali, tako je kako je, važno je da smo prošli i premašili ta očekivanja. Budžet kluba je oko četiri milijuna eura, sad smo ga poduplali. Dogovorio sam s klubom da ćemo probati dovesti igrače, može dovoditi samo slobodne igrače, imam već neke opcije, vidjet ćemo hoće li se ostvariti.”

Gostovanje na Farskim otocima ponudilo je specifične uvjete koji su sada iza njih.

“Mali teren, lopta je neugodno odskakala, a i samo putovanje na Farske otoke je posebna priča. Ne znaš hoćeš li poletjeti i hoćeš li sletjeti! Ali, prošli smo to i sad nas čeka Dinamo. Nećemo igrati prvenstveni derbi protiv Žalgirisa iz Vilniusa ovaj vikend, jer i oni igraju Europu pa nema termina, tako da smo u četvrtak odigrali međusobno jednu utakmicu, da malo vidim i one igrače koji su manje igrali. Nema puno prostora za treninge u ovom rasporedu, ta nam je utakmica dobrodošla.”

Slavlje je brzo arhivirano jer slijedi dvoboj s Dinamom u utorak od 20 sati na Maksimiru. Sopić naglašava da reakcija u svlačionici jasna:

“Odmah u svlačionici kazao sam im: ‘Dečki, nismo još gotovi! Ovo je sad prošlost, moramo gledati u budućnost. Čekaju nas novi izazovi, idemo pokušati napraviti još koji iskorak.'”

Na pitanje dolazi li u Zagreb s ‘bijelom zastavom’, bivši trener Rijeke i Gorice odgovara bez kalkulacija:

“Naravno da ne! Kakav bih bio sportaš kad bih unaprijed upisivao poraz. Bit će za mene to posebna utakmica, na ‘svojem’ Maksimiru, pred Dinamovim navijačima. Sve znam o Dinamu, naravno, gledao sam i utakmicu protiv Thuna. Gubili su 2-0, ali takve su to utakmice. Ne razumiju svi što znači igrati Europu na početku sezone, nije to lako. Kako je rekao Kruno Jurčić na tv-u nedavno, Španjolska je protiv Zelenortskih otoka odigrala 0-0 pa je onda postala svjetski prvak, tempirajući formu za mjesec dana, a ne za početak turnira. Tako je i ovo, ne možeš biti u najboljem stanju odmah, gledaš da budeš što bolji tamo u play-offu, onda te još čeka i cijela jesen. Znam da će i Dinamo biti bolji iz utakmice u utakmicu, znam da se vraća Stojković, da se priključuje Prevljak, ali mi želimo pobijediti.”

Pritisak prijatelja i poznatika za ulaznice u Zagrebu već je dosegnuo vrhunac.

“Pitaju me mnogi, koliko ljudi dolazi iz Litve, ovdje u Litvi me pitaju kako je u Zagrebu, je li im sigurno da putuju tamo. Sad se moram i time baviti, a iskreno, o nekim stvarima nemam pojma. Ali koliko me ljudi pita za ulaznice, mislim da ću morati otvoriti tiskaru da bih sve želje ispunio!”, zaključio je Željko Sopić.