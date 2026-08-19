SKener: Viking može usporiti proces, ali ga ne može – uništiti!

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Photo by Igor Kupljenik via Guliver

Moderan nogomet je odavno veliki biznis. A da bi Dinamo bio europski konkurentan, na što je njegov navijač naviknut, treba mu tih 30 milijuna eura

Nakon maksimirskih 2:2 protiv nezgodnog Vikinga ostao je gorak okus. Prije svega jer je sve počelo fantastično, jer je Dinamo propustio kroz šake žilave Norvežane. U ne najboljoj izvedbi realno je bilo da bude 4:2 ili 4:3. No, što smo vidjeli?

Dinamo je igrački bolja momčad, njegov napadački potencijal je neosporno veći. I njegovi su vezni igrači talentiraniji i maštovitiji. Savršen start, plića formacija, dvadeset minuta vrijednih Lige prvaka. A onda sedamdeset valovitih minuta u kojoj se otkrilo nešto što brine, ali i otkriva slabosti. Bila je to jedna od najslabijih predstava Josipa Mišića, Miha Zajc je sjajno počeo, ali očito se pojavio problem s koljenom. Luka Stojković koji nije imao kontinuitet kakav je te večeri bio neophodan. Mislav Oršić koji je toliko zadužio Dinamo nije na nivou iz najboljih izdanja, a to velike utakmice ne trpe. Lisica i Valinčić imaju limite, Beljo je ostao bez lopti. Zamjene su donijele energiju, Kačavenda je pokazao da može, ali on nije spreman nositi momčad kad zagusti. Falio je Topić, njegova konkretnost s početka sezone. I uz sve to Dinamo je imao 2:0, tri vratnice, dojam da se moglo više.

Viking nije izgledao kao Bodo/Glimt iz najboljih izdanja, ali je pokazao – disciplinu, odgovornost, strast i karakter. Sve nekako prispodobivo njihovom stilu i mentalitetu. Pokazali su da Dinamo u Stavangeru čeka – ‘olujno nevrijeme’. Puno je priče o umjetnoj travi, brzoj podlozi. I one nisu bez osnove. Izrazito su domaćinska momčad, statistika to otkriva: U sedam domaćih prvenstvenih utakmica ostvarili su 7 pobjeda, uz gol-razliku 25:8. Sliče te momčadi reprezentaciji, a znamo kako su izgledali na SP-u. Dinamo čeka nedvojbeno trkački najzahtjevnija utakmica, čvrsta u duelu, te ono što je posebno opasno Viking pokupi puno tzv. ničijih lopti i igra puno okomitije nego što je to bilo u Zagrebu. Dakle, tamo ćemo vidjeti sasvim novu momčad, goropadniju i opasniju.

Na sve to Dinamo mora odgovoriti, pa ću se usuditi da je ovo utakmica u kojoj će najteže biti Kovačeviću. Treba vidjeti što je sa Zajcom i Stojkovićem, je li Topić spreman. U svakom slučaju sredina mora biti pokretljivija i brža, spremna na veliku bitku, a onda ono što Dinamo ima kao višak figure prednosti ima u svojim igračima taj vic, potez. Svakako će to biti doktorska obrana trenerskog rada Modrog stratega, a za prolaz će Dinamo morati odigrati najbolju utakmicu od kada je ova garnitura u Maksimirskoj 128. To je utakmica samo za najveće frajere.

Naravno, ovaj dvomeč se gleda i kao svojevrstan okvir što Dinamo čeka. U najosnovnijoj računici, dakle, prolazak Vikinga Dinamu bi donio najmanje 19,42 milijuna eura. No konačna zarada mogla bi biti i znatno veća. Kada se uračunaju ostali UEFA-ini bonusi i mogući rezultati u ligaškoj fazi, procjene ukupnog prihoda penju se na najmanje 23 milijuna eura. Pobjeda u Ligi prvaka donosi čak 2,1 milijun eura, remi 700.000. Dakle, realno je računati u konačnoj bilanci na više od 30 milijuna eura.

Moderan nogomet je odavno veliki biznis. A da bi Dinamo bio europski konkurentan, na što je njegov navijač naviknut treba mu tih 30 milijuna eura. Zna to Zvone Boban, koji ima težak prijelazni rok jer blagajna nije puna. I zbog toga još nije riješeno pitanje golmana, zbog toga se traže igrači koji nisu skupi, a mogu biti konkurenti ovom postojećem kadru ili ga učiniti čak i kvalitetnijim.

Dakle, Dinamo je naviknut igrati povijesne utakmice, a ova u Stavangeru to doista jest. Pobjeda donosi pun sef, prejako natjecanje, ali i onaj fini zvuk himne Lige prvaka. Poraz će usporiti jedan proces koji traje u Plavim dvorima, ali ga neće – uništiti.