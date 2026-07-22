SK doznaje: Evo zašto je Bakrar završio na klupi protiv Thuna

Iako se pisalo kako će Mounsef Bakrar transfer vrijedan tri milijuna eura u egipatski Al Ahly realizirati tek nakon nastupa u obje utakmice protiv Thuna, Alžirac je sinoć na Visana stadionu ostao na klupi.
Sport Klub doznaje da je u pozadini ostavljanja Bakrara bez minutaže klauzula u ugovoru prema kojoj bi Dinamo morao platiti dodatnih 100 tisuća dolara bonusa New York Cityju.
Dogovoreno je da će Modri isplatiti navedeni bonus ako Alžirac odigra deset europskih utakmica za vrijeme trajanja aktualnog ugovora, a s obzirom na to da je prošle sezone upisao devet nastupa u Europskoj ligi te je njegov odlazak s Maksimira posve izgledan, procijenjeno je kako nema smisla koristiti ga u susretima drugog pretkola Lige prvaka protiv Thuna.
Klauzula je bila sastavni dio transfera alžirskog napadača u Dinamo prošlog ljeta kada je klubu iz MLS-a plaćena odšteta od milijun eura.
Umjesto njega, na poziciji desnog krila sinoć je startao Mateo Lisica, kojeg su tijekom drugog poluvremena zamijenili Mislav Oršić, a potom Fran Topić, koji je u 86. minuti asistirao Mihi Zajcu za konačnih 1:1.
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