SK doznaje: Evo zašto je Bakrar završio na klupi protiv Thuna

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Iako se pisalo kako će Mounsef Bakrar transfer vrijedan tri milijuna eura u egipatski Al Ahly realizirati tek nakon nastupa u obje utakmice protiv Thuna, Alžirac je sinoć na Visana stadionu ostao na klupi.

Sport Klub doznaje da je u pozadini ostavljanja Bakrara bez minutaže klauzula u ugovoru prema kojoj bi Dinamo morao platiti dodatnih 100 tisuća dolara bonusa New York Cityju.

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Dogovoreno je da će Modri isplatiti navedeni bonus ako Alžirac odigra deset europskih utakmica za vrijeme trajanja aktualnog ugovora, a s obzirom na to da je prošle sezone upisao devet nastupa u Europskoj ligi te je njegov odlazak s Maksimira posve izgledan, procijenjeno je kako nema smisla koristiti ga u susretima drugog pretkola Lige prvaka protiv Thuna.

Klauzula je bila sastavni dio transfera alžirskog napadača u Dinamo prošlog ljeta kada je klubu iz MLS-a plaćena odšteta od milijun eura.

Umjesto njega, na poziciji desnog krila sinoć je startao Mateo Lisica, kojeg su tijekom drugog poluvremena zamijenili Mislav Oršić, a potom Fran Topić, koji je u 86. minuti asistirao Mihi Zajcu za konačnih 1:1.